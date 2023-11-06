Спецназ ВМС Испании вооружат многокалиберной стрелковой системой MCX Rattler (фото)

Комплект будет состоять из двух платформ в калибре 7,62×35 мм и в калибре 5,56 мм НАТО. Каждая из платформ будет дополнена обвесом — глушителями, оптикой и специальными прикладами.

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Силы специального назначения ВМС Испании (FGNE) стали одними из первых в Европе, выбравшими многозарядную систему MCX Rattler американского производителя Sig Sauer. Речь идет о 20 модульных многокалиберных системах представляющих собой сложный набор элементов, необходимых для адаптации к различным боевым сценариям без смены оружия. Об этом 4 ноября сообщило издание Defensa.

Каждая система включает:

одну платформу MCX (Modular Rifle Platform) в калибре 7,62×35 мм (300 BLK);

одну платформу в калибре 5,56 мм НАТО;

глушитель для MCX и супрессор MCX. NATO;

несколько креплений, позволяющих использовать оружие как с супрессором, так и без него;

оптику Romeo 4T с красной точкой и увеличитель Juliet 4X;

несколько различных прикладов, как складных, так и телескопических;

магазины повышенной емкости;

комплект подствольных гранат и оружейный ремень.

Концепция многокалиберной системы или модульной платформы была разработана компанией Sig Sauer первоначально для Командования специальных операций США (USSOCOM). Она основана на адаптации оружия к различным задачам, для которых оно может понадобиться, комбинируя калибры, оптику, приклады и рукоятки.

Это возможно благодаря тому, что оригинальный производитель, компания Sig Sauer, поставляет все эти компоненты, а также боеприпасы, разработанные вместе для оптимизации системы.

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Таким образом не нужно приобретать несколько систем с различными и несовместимыми характеристиками. Кроме того, при использовании аналогичных или модульных систем улучшаются эргономика и обучение, подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что в 2024 году сухопутных сил самообороны Японии будут вооружены штурмовыми винтовками Type 20 калибра 5,56×45 мм от компании Howa Machinery. Винтовка обладает лучшей устойчивостью к воздействию окружающей среды, в особенности от воздействия коррозии от морской воды, огневой мощью и гибкостью.