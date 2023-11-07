Мобилизация в Украине: нюансы призыва мужчин до 25 лет без опыта службы

Если мужчина до 25 лет не проходил службы в армии, как заявил адвокат Ростислав Кравец, никто мобилизовать его на военную службу не сможет.

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Мобилизация в Украине мужчин до 25 лет, которые не служили в армии, предусмотрена только на добровольной основе. Юрист и адвокат Ростислав Кравец сообщил подробности в комментарии "Фактам ICTV".

Он отметил, что военнообязанный и призывник — это разные категории. От них и зависит вероятность мобилизации гражданина.

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Призывники — лица, приписанные к определенным призывным участкам. Такие украинцы подлежат призыву на срочную службу. Военнообязанные — это граждане, которые указаны в запасе для комплектования ВСУ.

Кравец отметил, что для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. По его словам, если мужчина до 25 лет не проходил службы в украинской армии, никто мобилизовать принудительно его на военную службу не сможет.

Военный учет призывников

Народные депутаты Верховной Рады Украины 30 мая 2023 года приняли проект №9281. Соответствующая норма законодательства предусматривает снижение предельного возраста пребывания на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Возраст призыва в армию в Украине снизили до 25 лет. Однако во время всеобщей мобилизации в Украине и военного положения граждан до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут отправить на службу по мобилизации только с их согласия. В то же время военнообязанные мужчины этого возраста, как указано в действующем законодательстве, подлежат мобилизации 2023 года.

Напомним, 7 ноября стало известно, какие категории граждан имеют право на отсрочку. Украинское законодательство предусматривает, что некоторые украинцы будут проходить службу исключительно на добровольной основе.