Мобилизация в Украине: какая категория студентов не может получить отсрочку (видео)

В Вооруженных силах Украины заявили, что отчисленный из высшего учебного заведения студент, которому исполнилось 27 лет, подлежит мобилизации.

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Кто из студентов не получит отсрочку (8:46-10:25)

Мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Возможность получить отсрочку от призыва имеет определенная категория студентов. Деталями поделился начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время включения в медиацентре "Украина".

По словам Фитьо, сейчас мобилизация распространяется на лиц в возрасте от 27 лет. Отсрочку от призыва могут получить студенты, которые учатся на дневной форме.

Офицер рассказал, если студент, который учится в высшем учебном заведении, был отчислен или взял академический отпуск, и на момент этих событий ему исполнилось 27 лет, то он подлежит мобилизации.

Кто из студентов не получит отсрочку (8:46-10:25)

Однако, по словам Фитьо, если же студента отчислили или он получал или получил академический отпуск в возрасте 21 или 22 лет, то такой студент "по мобилизации на данный момент не проходит".

"Хотя, если есть желание и зов сердца присоединиться к Силам обороны, лицо от 18 до 27 лет может обратиться в ТЦК", — подчеркнул подполковник.

Относительно студентов, обучающихся за рубежом, они должны представить все необходимые документы из иностранного вуза в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы получить разрешение на выезд.

"Если форма обучения стационарная — эти все случаи рассматривают органы военной гражданской администрации, которые предоставляют соответствующие разрешения и вносят этих граждан в систему "Шлях", — подчеркнул Фитьо.

Напомним, Залужный хочет расширения мобилизации. Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский напомнил, что парламент уже вносил некоторые изменения для борьбы с "пробелами" в нормативных актах.

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