Мобилизация в Украине: когда студентов могут призвать на службу

Право на отсрочку имеют студенты любых учебных заведений, который получают образование на дневной или дуальной форме обучения.

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Мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения и всеобщей мобилизации в армию могут призвать всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут служить по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или брони от мобилизации. О том, изменились ли правила мобилизации студентов, рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии для Фактов ICTV.

Имеют ли студенты право на отсрочку от мобилизации

По словам юриста, предоставление студентам отсрочки от мобилизации регулирует статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По закону отсрочка от мобилизации предоставляется студентам дневной и дуальной формы обучения вне зависимости от ранее полученного образования, специализации и возраста. Право на отсрочку имеют:

учащиеся профессиональных и профессионально-технических учебных заведений;

студенты ВУЗов;

аспиранты;

докторанты;

ассистенты-стажеры

студенты иностранных учебных заведений.

Студента, который получает образование заочно, по закону могут мобилизовать.

Все студенты, которые имеют право на отсрочку, могут мобилизоваться по собственному желанию.

Когда студента могут мобилизовать

Отсрочка от мобилизации предоставляется студентам только в том случае, если они продолжают обучение во время войны. Соответственно, человек теряет право на отсрочку в следующих случаях:

с момента отчисления из учебного заведения;

после ухода в академотпуск;

в период между окончанием одного учебного заведения и до начала обучения в другом;

в период перехода на следующую ступень обучения (между бакалавриатом и магистратурой, перед поступлением в аспирантуру и докторантуру).

В этих ситуациях граждане Украины временно не получают образование, а значит официально не являются студентами и не имеют права на отсрочку. Поэтому им могут вручить повестку и мобилизовать.

Что делать, если студенту пришла повестка

Адвокат советует тем студентам, которые имеют право на отсрочку и получили повестку, не затягивать с посещением ТЦК и СП. В военкомате необходимо предоставить копии документов, подтверждающих, что военнообязанный является студентом и учится на дневной или дуальной форме обучения.

Кроме того, нужно подать заявление на имя военкома с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации на период обучения.

Заявление и копии документов также можно отправить по почте на адрес ТЦК и СП.

Напомним, Залужный хочет расширения мобилизации. Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский напомнил, что парламент уже вносил некоторые изменения для борьбы с "пробелами" в нормативных актах.

Ранее Фокус писал, с какими болезнями могут призвать в ВСУ. Минобороны Украины утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.