Залужный хочет расширения мобилизации: в Раде ответили, будут ли менять закон

Член оборонного комитета Рады Федор Вениславский напомнил, что парламент уже вносил некоторые изменения для борьбы с "пробелами" в нормативных актах.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что в Украине нужно расширять список категорий граждан, подлежащих мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, ожидать ли соответствующих изменений в законодательстве. Об этом известно из его брифинга в Media Center Ukraine-Ukrinform от 3 ноября.

"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-то радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", — сказал он.

Чиновник пояснил, что ТЦК является структурой ВСУ. То есть ими руководят офицеры, подчиненные главнокомандующему.

"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны будут считать, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они сегодня имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", — подчеркнул Вениславский.

Также он упомянул имеющиеся "пробелы" в законах, которые, в частности, касаются получения второго высшего образования и ухода за недееспособными лицами. Член парламентского комитета подчеркнул, что Рада уже вносила соответствующие изменения. Сейчас, по его словам, кардинальные изменения для реализации целей Залужного не планируются, но над усовершенствованием мобилизации работа продолжается.

Брифинг Федора Вениславского (о законодательных изменениях — с 1:43)

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился своими целями в сфере мобилизации. По его словам, в Украине вводят единый реестр призывников и "боевую стажировку", а также должны расширить категории граждан, подлежащих призыву.

Оценку этому заявлению Залужного уже дал секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. Он рассказал об имеющихся проблемах с проведением мобилизации населения в Украине.