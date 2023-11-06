Мобілізація в Україні: яка категорія студентів не може отримати відстрочку (відео)

В Збройних силах України заявили, що відрахований з вищого навчального закладу студент, якому виповнилося 27 років, підлягає мобілізації.

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Хто зі студентів не отримає відстрочку (8:46-10:25)

Мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року. Можливість отримати відстрочку від призову має певна категорія студентів. Деталями поділився начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час включення в медіацентрі "Україна".

За словами Фітьо, наразі мобілізація поширюється на осіб віком від 27 років. Відстрочку від призову можуть отримати студенти, котрі навчаються на денній формі.

Офіцер розповів, якщо студент, який навчається у вищому навчальному закладі, був відрахований або взяв академічну відпустку, і на момент цих подій йому виповнилося 27 років, то він підлягає мобілізації.

Хто зі студентів не отримає відстрочку (8:46-10:25)

Однак, за словами Фітьо, якщо ж студента відрахували або він отримував чи отримав академічну відпустку у віці 21 чи 22 років, то такий студент "по мобілізації наразі не проходить".

"Хоча, якщо є бажання та поклик серця долучитися до Сил оборони, особа від 18 до 27 років може звернутися в ТЦК", — підкреслив підполковник.

Щодо студентів, які навчаються за кордоном, вони повинні представити всі необхідні документи з іноземного ЗВО до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати дозвіл на виїзд.

"Якщо форма навчання стаціонарна – ці всі випадки розглядають органи військової цивільної адміністрації, які надають відповідні дозволи і вносять цих громадян в систему "Шлях", — наголосив Фітьо.

Нагадаємо, Залужний хоче розширення мобілізації. Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський нагадав, що парламент уже вносив деякі зміни для боротьби з "прогалинами" в нормативних актах.

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