Ударная подводная лодка США Florida вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана, — СМИ

Подводная лодка может нести до 154 ракет "Томагавк" или размещать до 66 "морских котиков", которые способны тайно покинуть судно через передние носовые отсеки.

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Атомная ударная лодка Florida, которая способна нести до 154 ракет "Томагавк", прибыла в районе Персидского залива, поскольку США демонстрируют силу для сдерживания Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Пентагон развернул подводную лодку, которая имеет атомный двигатель, но без ядерного оружия. Прибытие Florida активизирует усилия Министерства обороны, чтобы отговорить Иран от осуществления, как он говорит, прокси-атак на Израиль или новых нападений на американские силы в Ираке и Сирии.

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Подводная лодка может нести до 154 ракет "Томагавк" или размещать до 66 "морских котиков", которые способны тайно покинуть судно через передние носовые отсеки.

Ее развертывание в Персидском заливе стало по меньшей мере вторым в этом году. В апреле Военно-морские силы опубликовали фотографию этой подводной лодки, которая прошла через Суэцкий канал на пути к Красному морю после развертывания в Средиземном море.

Две авианесущие группы США — USS Gerald R. Ford и Dwight D. Eisenhower — находятся в восточном Средиземноморье, и на прошлой неделе провели совместные операции, включая противоракетную оборону и управление самолетами друг друга со своих палуб.

На прошлой неделе Пятый флот Военно-морских сил в Персидском заливе также объявил, что в конце октября он совершил свой первый в истории запуск с одного из беспилотных летательных аппаратов в составе оперативной группы 59. Она якобы сейчас патрулирует залив с помощью дистанционного управления.

Напомним, в июле стало известно, что ВМС США направили дополнительные силы в Персидский залив. Речь шла о десантных USS Bataan, USS Carter Hall и транспортного дока USS Mesa Verde.