Ударний підводний човен США Florida увійшов у Перську затоку для стримування Ірану, – ЗМІ

Підводний човен може нести до 154 ракет "Томагавк" або розміщувати до 66 "морських котиків", які здатні таємно покинути судно через передні носові відсіки.

Related video

Атомний ударний човен Florida, який здатен нести до 154 ракет "Томагавк", прибув в районі Перської затоки, оскільки США демонструють силу для стримування Ірану. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Пентагон розгорнув підводний човен, який має атомний двигун, але без ядерної зброї. Прибуття Florida активізує зусилля Міністерства оборони, щоб відмовити Іран від здійснення, як він каже, проксі-атак на Ізраїль або нових нападів на американські сили в Іраку та Сирії.

Важливо

Ракети дальністю 600 км: ВМС Ірану розгорнули військові навчання в Перській затоці

Підводний човен може нести до 154 ракет "Томагавк" або розміщувати до 66 "морських котиків", які здатні таємно покинути судно через передні носові відсіки.

Його розгортання в Перській затоці стало щонайменше другим цього року. У квітні Військово-морські сили опублікували фотографію цього підводного човна, який пройшов через Суецький канал на шляху до Червоного моря після розгортання в Середземному морі.

Дві авіаносні групи США — USS Gerald R. Ford і Dwight D. Eisenhower — перебувають у східному Середземномор’ї, і минулого тижня провели спільні операції, включено з протиракетною обороною та управлінням літаками один одного зі своїх палуб.

Минулого тижня П’ятий флот Військово-морських сил у Перській затоці також оголосив, що наприкінці жовтня він здійснив свій перший в історії запуск з одного з безпілотних літальних апаратів у складі оперативної групи 59. Вона наче зараз патрулює затоку за допомогою дистанційного керування.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що ВМС США направили додаткові сили в Перську затоку. Йшлося про з десантних USS Bataan, USS Carter Hall і транспортного дока USS Mesa Verde.