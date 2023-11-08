Более 500 оккупантов: в ВСУ назвали потери ВС РФ на основных направлениях фронта

По данным Сил обороны Таврического направления, за последние сутки российские оккупанты нанесли 18 авиаударов, провели 40 боевых столкновений и совершили 1042 артобстрела.

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В течение последних суток украинские военные провели успешную операцию на Таврическом направлении, в результате которой было нейтрализовано 505 вооруженных противников. Кроме того, один боевик был захвачен в плен. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Так, на Таврическом направлении ВС РФ нанесли 18 авиаударов, провели 40 боевых столкновений и совершили 1042 артобстрела.

Кроме того, в источнике рассказали и про другие направления боевых действий:

на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области;

россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области; на Марьинском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отбили 17 атак;

враг безуспешно штурмовал в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отбили 17 атак; на Шахтерском направлении россияне вели штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, но успеха не имели;

россияне вели штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, но успеха не имели; на Запорожском направлении враг наступательных действий не вел.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1488 огневых задач. Потери врага составили 505 человек, еще одного взяли в плен.

Украинские воины уничтожили 19 единиц военной техники, в частности:

7 БММ;

1 артсистему;

2 ПТРК;

3 БПЛА;

5 автомобилей;

1 единицу спецтехники.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.