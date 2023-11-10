Тактика Китая в "серой зоне" — доказательство эффективности альянса США и Филиппин

Отношения между США и Филиппинами находятся в своей лучшей форме. Тем не менее деятельность Китая в Южно-Китайском море становится все более агрессивней. Вашингтон имеет несколько вариантов, как противостоять КНР в регионе.

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В течение последних нескольких месяцев китайское правительство постоянно прибегает к тактике принуждения в "серой зоне", чтобы помешать филиппинским гражданским миссиям по снабжению войск, находящихся на борту BRP Sierra Madre во Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. В 1999 году Манила намеренно посадила корабль времен Второй мировой войны на эту спорную отмель и организовала там постоянное военное присутствие, чтобы продемонстрировать филиппинский суверенитет. С тех пор филиппинские миссии по пополнению припасов постоянно сталкиваются с преследованием со стороны Китая.

Фокус перевел статью Дерека Гроссмана о том, почему действия Китая в Южно-Китайском море является доказательством эффективности сотрудничества США и Филиппин.

В этом году такая деятельность, которая носит небоевой характер и направлена на достижение государственных целей без военных действий, явно активизировалась. Пекин светил военным лазером, чтобы ослепить филиппинскую береговую охрану, стрелял из водомета по филиппинским судам, проводил опасные маневры вблизи судов береговой охраны, а недавно, 22 октября, намеренно протаранил суда, осуществляющие пополнение запасов и конвоирующие филиппинские корабли.

Пекин светил военным лазером, чтобы ослепить филиппинскую береговую охрану

В ответ на последний и самый серьезный инцидент правительство Филиппин вызвало китайского посла, чтобы выразить свою глубокую озабоченность, и подало 55-й дипломатический протест за год. Но, к счастью для Манилы, она не одинока. Многолетний американо-филиппинский союз в области безопасности дает Маниле уверенность, необходимую для противостояния Китаю. В частности, статья V Договора о взаимной обороне гласит:

"…вооруженное нападение на любую из Сторон считается включающим вооруженное нападение на столичную территорию любой из Сторон, или на островные территории под ее юрисдикцией в Тихом океане, или на ее вооруженные силы, государственные суда или самолеты [выделено нами] в Тихом океане".

Если Договор о взаимной обороне будет приведен в действие, то американские военные с большой долей вероятности вмешаются в конфликт вокруг Второй отмели Томаса, а возможно, и в споры вокруг других объектов Южно-Китайского моря, таких как контролируемая Китаем отмель Скарборо или остров Паг-аса, населенный филиппинцами и подвергающийся все большей угрозе. Военная активность Китая в этом регионе растет прежде всего потому, что Народно-освободительная армия, в отличие от предыдущих лет, теперь имеет возможность и потенциал для преследования судов соперников при поддержке строительства искусственных островов и милитаризации близлежащих объектов, включая рифы Мисчиф, Саби и Файри-Кросс на островах Спратли.

В дальнейшем американские власти могут рассмотреть целый ряд возможных вариантов противодействия китайской активности в "серой зоне" региона. Например, ВМС и морская пехота США могли бы сыграть непосредственную роль в будущем противостоянии у Второй отмели Томаса, тем самым укрепив сдерживание. Однако это может непроизвольно привести к более жесткой и дестабилизирующей реакции Китая. В качестве альтернативы Манила и Вашингтон могут объявить Вторую отмель Томаса и другие спорные объекты непосредственно подпадающими под действие статьи V Договора о взаимной обороне, однако подобный подход к спорам Японии с Китаем по поводу островов Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море не привел к ослаблению тактики принуждения Китая в "серой зоне". Скорее всего, Соединенным Штатам следует придерживаться прежнего курса, предоставляя военную помощь и обучение Филиппинам, и при этом продолжать напоминать и предупреждать Пекин о недопустимости нарушения статьи V.

Многолетний американо-филиппинский союз в области безопасности дает Маниле уверенность, необходимую для противостояния Китаю

Китайская тактика "серой зоны"

В контексте спора о Второй отмели Томаса правительство США последовательно повторяет условия Договора о взаимной обороне. В прошлом месяце президент Джо Байден, отвечая на вопрос о притеснениях Китая по отношению к Филиппинам, заявил, что "обязательства США по обороне Филиппин являются железными. Любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или вооруженные силы повлечет за собой применение нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами". Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро провели телефонный разговор, в ходе которого были озвучены аналогичные формулировки. Сразу после инцидента советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал со своим филиппинским коллегой Эдуардо М. Аньо, и Салливан отметил, что Договор о взаимной обороне распространяется на вооруженные нападения на филиппинскую береговую охрану в Южно-Китайском море. Вашингтон также направил на Филиппины катер быстрого реагирования береговой охраны США CGC Frederick Hatch, демонстрируя тем самым свою неизменную приверженность обеспечению безопасности.

"Любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или вооруженные силы повлечет за собой применение нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", — Джо Байден Фото: US Navy

До сих пор американо-филиппинскому альянсу удавалось предотвращать вооруженные нападения на Филиппины, их правительство и военные объекты. Однако активизация усилий Пекина по использованию тактики "серой зоны" все же вызывает беспокойство. Китай может целенаправленно или непреднамеренно пересечь черту, которая приведет к применению Договора о взаимной обороне и к войне.

Одна из причин, по которой Китай может целенаправленно переступить черту, заключается в том, что Пекин считает Вашингтон излишне сосредоточенным на противодействии России в Восточной Европе, а теперь и ХАМАСу и, возможно, Хизбаллы и Ирана на Ближнем Востоке. Возможно, Пекин санкционировал последние рискованные маневры, чтобы проверить решимость американцев, в то время как конфликты на другом конце света конкурируют за внимание Вашингтона. Пекин может рассматривать текущую международную обстановку как идеальное время для внезапного нападения на Филиппины, чтобы ликвидировать будущие миссии по пополнению запасов на Второй отмели Томаса и раз и навсегда избавиться от "Сьерра-Мадре".

Потенциальные сценарии

Однако это маловероятно. В любом случае, американо-филиппинский альянс находится в наилучшей форме с момента его создания в 1951 году. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, в отличие от своего антиамериканского и дружественного Китаю предшественника Родриго Дутерте, стремится к углублению и расширению альянса, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Китая. Администрация Байдена ответила на стремление Маркоса, в свою очередь значительно укрепив альянс. Вместе с Манилой Соединенные Штаты согласились расширить Соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве с пяти до девяти баз, что позволит американским военным заранее размещать технику и временно перебрасывать войска в эти пункты на Филиппинах и противостоять целому ряду непредвиденных ситуаций, включая нападения Китая в Южно-Китайском море. Политическое руководство Вашингтона и Манилы также намерено начать совместное патрулирование в конце этого года, а Филиппины уже извлекают пользу из многостороннего патрулирования между США, Австралией и Японией, что также способствует усилению сдерживания. Теодоро недавно заявил, что последний инцидент "может привести к тому, что к нашему противостоянию присоединится еще больше желающих". Такие тенденции должны заставить Китай, как минимум, дважды подумать о намеренном применении Договора о взаимной обороне.

Например, в будущем Пекин может таранить корабли, везущие пополнение запасов, или филиппинские корабли береговой охраны, чтобы нанести больший ущерб Фото: Скриншот

Более вероятным сценарием в Южно-Китайском море является то, что, хотя Китай и наращивает интенсивность действий в "серой зоне", она останется чуть ниже порога, за которым можно применить Договор о взаимной обороне. Пекин уже провел множество небоевых операций в районе Второй отмели Томаса, но есть и другие, которые он еще может рассмотреть. Например, в будущем Пекин может таранить корабли, везущие пополнение запасов, или филиппинские корабли береговой охраны, чтобы нанести больший ущерб (последний инцидент практически не нанес урона). Кроме того, в сентябре филиппинская береговая охрана убрала плавучий барьер, установленный Китаем для оцепления отмели Скарборо — еще одного спорного объекта в исключительной экономической зоне Филиппин. Пекин может попытаться установить аналогичный плавучий барьер в районе Второй отмели Томаса. Однако установление полной блокады вокруг Второй отмели Томаса с помощью искусственных заграждений или китайских кораблей береговой охраны и рыболовецкого ополчения может быть обоснованно расценено Манилой и Вашингтоном как акт провозглашения войны.

В качестве альтернативы Пекин может дать указание своей береговой охране в полной мере использовать принятый в 2021 году закон, обязывающий ее "принимать все необходимые меры, включая применение оружия, в случае незаконного нарушения национального суверенитета, суверенных прав и юрисдикции со стороны иностранных организаций или частных лиц на море". Таким образом, китайская береговая охрана, по большому счету, имеет право открывать огонь по кораблям конкурентов. Хотя Пекин, вероятно, будет осторожен в отношении филиппинской береговой охраны или других филиппинских правительственных или военных судов, он может открыть огонь по филиппинским рыболовным судам, не имеющим отношения к Маниле, чтобы послать сигнал и гарантировать, что Договор о взаимной обороне не будет активирован. Китайская береговая охрана может также произвести предупредительные выстрелы боевыми патронами, чтобы воспрепятствовать миссиям по пополнению запасов. Другая возможность заключается в том, что китайская береговая охрана высаживается на борт и задерживает суда с экипажем, но это, скорее всего, будет расценено как враждебный акт, равносильный вооруженному нападению, что опять же может повлечь за собой применение Договора о взаимной обороне, особенно если в этом будут участвовать филиппинские правительственные или военные чиновники.

Заключение

Как бы то ни было, в ближайшие недели и месяцы Китай, скорее всего, будет применять новые и креативные тактические приемы в "серой зоне", чтобы донести до общественности, что он сохраняет суверенитет над Второй отмелью Томаса. Это лишь подтвердит тот факт, что сдерживание через укрепление американо-филиппинского альянса действительно работает. Иначе говоря, поскольку сдерживание работает, Пекин должен найти в своем арсенале дополнительные тактики принуждения в "серой зоне", чтобы остановить будущие миссии по снабжению, не прибегая к вооруженному нападению. Манила и Вашингтон должны рассматривать такие шаги не как источник разочарования, а как победу.

Тем не менее, деятельность Китая в "серой зоне" может случайно привести к активации Договора о взаимной обороне в результате несчастного случая на море, который приведет к недопониманию, эскалации и вооруженному конфликту. Именно такой сценарий, по понятным причинам, не дает покоя американским и филиппинским политикам и специалистам по стратегическому планированию. Как утверждал на этих страницах мой коллега Блейк Херцингер, одним из способов снижения потенциального риска является демонтаж Sierra Madre и замена ее объединенной передовой оперативной базой, включающей филиппинские войска и морскую пехоту США. По мнению Херцингера, это могло бы значительно усилить сдерживание, поскольку ВМС США гораздо лучше справляются с пресечением действий Китая в "серой зоне". Однако это может повлечь за собой ответные действия и подвергнуть американских военнослужащих и технику неоправданному и непосредственному риску.

Соединенные Штаты должны продолжать оказывать Филиппинам военную помощь и проводить обучение Фото: Минобороны США

В качестве альтернативы Соединенные Штаты могли бы недвусмысленно заявить, что на Вторую отмель Томаса — как, впрочем, и на другие спорные объекты Южно-Китайского моря, включая отмели Скарборо и Паг-аса, — в случае нападения распространяется действие Договора о взаимной обороне. Вашингтон уже делал это ранее. Например, тогдашний министр обороны США Леон Панетта в 2012 году заявил, что администрация Обамы будет защищать японские острова Сенкаку (Дяоюйдао) от китайской агрессии, прямо указав, что они подпадают под действие статьи V американо-японского Договора о взаимной обороне. Проблема, однако, заключается в том, что китайское вмешательство в Восточно-Китайское море не прекращается: буквально на прошлой неделе там произошел очередной случай столкновения с береговой охраной.

Возможно, лучшим решением является уже существующее: Соединенные Штаты должны продолжать оказывать Филиппинам военную помощь и проводить обучение, чтобы Манила могла самостоятельно противостоять Китаю, а Вашингтон продолжал напоминать и предупреждать Пекин о недопустимости нарушения статьи V. Это наименее рискованный вариант, имеющий к тому же наибольшие шансы на успех.

Об авторе

Дерек Гроссман — старший аналитик по вопросам обороны в некоммерческой, непартийной корпорации RAND и адъюнкт-профессор Университета Южной Калифорнии. Ранее он проводил ежедневные брифинги по вопросам разведки при помощнике министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Министерстве обороны.