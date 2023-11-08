Погиб под Бахмутом: на Житомирщине перед похоронами бойца в гробу обнаружили не его тело

Роман защищал Украину 11 дней. Он был стрелком-санитаром 3-го механизированного батальона. На передовой он вывозил раненых бойцов с поля боя.

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В село Дрыглов Чудновской громады 5 ноября привезли для захоронения погибшего военного Романа Богодвида, который погиб в районе Бахмута в Донецкой области 28 октября 2023 года. Когда родные открыли гроб, обнаружили там тело другого бойца. Об этом рассказывает "Суспільне".

На фронте побыл всего 11 дней

Роман Богодвид получил повестку в ряды ВСУ 4 сентября 2023 года, 6-го сентября его забрали в Чернигов, где он был две недели на учениях. После этого он позвонил своей матери и сообщил, что его подразделение перебрасывают на позицию и его не будет на связи несколько дней.

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По словам матери погибшего бойца Ольги Богодвид, ее сын Роман защищал Украину 11 дней. Он был стрелком-санитаром 3-го механизированного батальона. На передовой он вывозил раненых бойцов с поля боя.

28 октября 2023 года он погиб в результате попадания российской ракеты вблизи Богдановки Бахмутского района.

В гробу был не Роман.

5 ноября Романа Богодвида должны были похоронить, но когда привезли гроб в родное село, родные обнаружили там тело другого бойца.

"У него щетина была светлой, с сединой, а у этого мужчины — черная. И ногти у моего сына были другие — круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", — рассказывает Ольга Богодвид.

Ольга Богодвид Фото: Елена Кучмий для Общественное Житомир

Женщина говорит, что несмотря на все хочет найти своего сына — живого или мертвого.

Жена Романа не нашла в себе сил посмотреть на тело мужа в гробу.

"Я не могла зайти. А когда брат вышел из дома, то сказал, что погибший в гробу воин не похож на Романа. Потом зашла я и увидела, что это не Роман. Мы были шокированы. Представляете, какое у нас было состояние", — рассказала жена погибшего Романа Лилия Месникович.

Роман Богодвид Фото: Елена Кучмий для Общественное Житомир

Она также сказала, что с телом передали якобы вещи Романа, но родные их тоже не узнали, поэтому отдали в полицию.

"Мне отдали компас побитый, окровавленный, цепочку, обручальное кольцо. Я посмотрела на них возле морга и сказала, что это вещи не моего мужа. Возможно, их нашли на поле боя и вот с этим человеком, что в гробу, привезли. Мне сказали, что это кольцо было на пальце моего мужа, но мы кольца никогда не носили, хотя и были женаты. Поэтому, сомнения не было: в гробу не мой муж", — сказала Лилия Месникович.

Родственники говорят, что те, кто доставили им тело начали доказывать им, что это Роман.

Сестра Романа Алина Васин Фото: Елена Кучмий для Общественное Житомир

"Говорю им: "Вот мой Роман, а в гробу лежит не он. А они доказывают, что это Роман и все. Мама здесь стоит, плачет, горе у нас, а они нервничают, что мы не хотим хоронить погибшего. А кого мы должны хоронить? Как мы сегодня должны подойти и попрощаться? С кем, если мы даже не знаем этого человека?", — рассказала сестра Романа Богодвида Алина.

Что говорят в военкомате

Как прокомментировал комиссар Житомирского ТЦК и СП Олег Клок, когда погибшего бойца привезли, то они гроб не открывали, видели только медицинское свидетельство о смерти.

"Оповещение поступило на него, понимаете. Фамилия, имя, дата, год рождения — все совпадает", — сказал Олег Клок.

Заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению Житомирского областного ТЦК и СП Александр Рець говорит, что в этом случае сработал человеческий фактор.

"Все процедуры, касающиеся доставки тел погибших военнослужащих и их захоронения, происходят согласно нашим документам. Мы руководствуемся, в основном, инструкцией по организации захоронения военнослужащих. Там все четко расписано: кто за что отвечает, кто что должен сделать, в какое время и как. В данном случае надо разбираться", — сказал руководитель терцентра комплектования и социальной поддержки.

Он добавил, что в таких случаях тело военного возвращается в морг, а родные пишут заявление в полицию для открытия уголовного производства по факту исчезновения человека. В его рамках проводится экспертиза ДНК.

Напомним, что в боях за Украину погиб писатель Максим Петренко, который воевал в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года Петренко объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. На днях экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.

Ранее сообщалось, что на войне погиб Юрий Глодан, семью которого убила ракета РФ в Одессе. Он служил в 3-й штурмовой бригаде.