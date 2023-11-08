Загинув під Бахмутом: на Житомирщині перед похороном бійця в труні виявили не його тіло

Роман захищав Україну 11 днів. Він був стрільцем-санітаром 3-го механізованого батальйону. На передовій він вивозив поранених бійців із поля бою.

Related video

У село Дриглів Чуднівської громади 5 листопада привезли для поховання загиблого військового Романа Богодвида, який загинув в районі Бахмута на Донеччині 28 жовтня 2023 року. Коли рідні відкрили труну, виявили там тіло іншого бійця. Про це розповідає "Суспільне".

На фронті побув всього 11 днів

Роман Богодвид отримав повістку до лав ЗСУ 4 вересня 2023 року, 6-го вересня його забрали у Чернігів, де він був два тижні на навчаннях. Після цього він зателефонував своїй матері і повідомив, що його підрозділ перекидають на позицію і його не буде на зв’язку декілька днів.

Важливо

"Віддав життя за нас": у Латвії попрощалися з добровольцем, який загинув під Лиманом (відео)

За словами матері загиблого бійця Ольги Богодвид, її син Роман захищав Україну 11 днів. Він був стрільцем-санітаром 3-го механізованого батальйону. На передовій він вивозив поранених бійців із поля бою.

28 жовтня 2023 року він загинув внаслідок влучання російської ракети поблизу Богданівки Бахмутського району.

У труні був не Роман

5 листопада Романа Богодвида мали поховати, але коли привезли труну до рідного села, рідні виявили там тіло іншого бійця.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка — чорна. І нігті у мого сина були інші — круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", — розповідає Ольга Богодвид.

Ольга Богодвид Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Жінка говорить, що попри все хоче знайти свого сина — живого або мертвого.

Дружина Романа не знайшла в собі сил подивитися на тіло чоловіка в труні.

"Я не могла зайти. А коли брат вийшов із хати, то сказав, що загиблий у труні воїн не схожий на Романа. Потім зайшла я і побачила, що це не Роман. Ми були шоковані. Уявляєте, який у нас був стан", — розповіла дружина загиблого Романа Лілія Месникович.

Роман Богодвид Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Вона також сказала, що з тілом передали нібито речі Романа, але рідні їх теж не упізнали, тому віддали до поліції.

"Мені віддали компас побитий, закривавлений, ланцюжок, обручку. Я подивилася на них біля моргу і сказала, що це речі не мого чоловіка. Можливо, їх знайшли на полі бою і от із цією людиною, що в труні, привезли. Мені сказали, що ця обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Тож, сумніву не було: у труні не мій чоловік", — сказала Лілія Месникович.

Родичі говорять, що ті, хто доправили їм тіло почали доводити їм, що це Роман.

Сестра Романа Аліна Васін Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

"Кажу їм: "Ось мій Роман, а у труні лежить не він. А вони доводять, що то Роман і все. Мама тут стоїть, плаче, горе в нас, а вони нервують, що ми не хочемо хоронити загиблого. А кого ми маємо хоронити? Як ми сьогодні маємо підійти і попрощатися? З ким, якщо ми навіть не знаємо цю людину?", — розповіла сестра Романа Богодвида Аліна.

Що кажуть у військкоматі

Як прокоментував комісар Житомирського ТЦК та СП Олег Клок, коли загиблого бійця привезли, то вони труну не відкривали, бачили тільки медичне свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього, розумієте. Прізвище, ім’я, дата, рік народження — все збігається", — сказав Олег Клок.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського обласного ТЦК та СП Олександр Рець говорить, що в цьому випадку спрацював людський фактор.

"Усі процедури, які стосуються доставки тіл загиблих військовослужбовців та їх поховання, відбуваються згідно із нашими документами. Ми керуємося, в основному, інструкцією з організації поховання військовослужбовців. Там все чітко розписано: хто за що відповідає, хто що має зробити, в який час і як. У даному випадку треба розбиратися", — сказав керівник терцентру комплектування та соціальної підтримки.

Він додав, що в таких випадках тіло військового повертається до моргу, а рідні пишуть заяву до поліції для відкриття кримінального провадження за фактом зникнення людини. У його межах проводиться експертиза ДНК.

Нагадаємо, що у боях за Україну загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року Петренка оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. Днями експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув Юрій Глодан, сім'ю якого вбила ракета РФ в Одесі. Він служив у 3-й штурмовій бригаді.