"Віддав життя за нас": у Латвії попрощалися з добровольцем, який загинув під Лиманом (відео)

Латвійський доброволець Віталій Смирнов вирішив стати на захист України відразу після початку повномасштабної війни. За словами його матері, він пройшов найважчі етапи війни і був удостоєний української державної нагороди.

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У вівторок, 7 листопада, у латвійському місті Лівани відбувся похорон колишнього військовослужбовця Національних збройних сил Латвії Віталія Смирнова, який загинув, захищаючи Україну від агресії Російської Федерації. Про це пише LSM.

За даними порталу, життя 28-річного Віталія обірвалося внаслідок удару російського дрона на Донеччині, в районі Лиману. Рішення стати на захист України як доброволець він прийняв одразу після початку повномасштабної війни.

За словами експерта з міжнародних військово-релігійних питань НВС Елмарса Плявіньша, перед тим як вирушити в Україну, Віталій сказав матері та близьким, що якщо він не воюватиме, то воювати доведеться їм. Плявіньш зазначив, що в Україні латвійський доброволець був поранений, однак після одужання повернувся на фронт.

"Віталія завжди буду пам'ятати, як того, хто любить своїх товаришів, свою вітчизну і своїх колег. І це підтвердження його любові — він віддав життя за нас", — сказав командир 35-го піхотного батальйону Земессардзе Яніс Свілпе.

Як зазначають журналісти, Віталія поховали поруч із його дідом, який був партизаном і бився проти радянських окупантів.

Віталій Смирнов вирішив стати на захист України відразу після початку повномасштабної війни

Мати загиблого розповіла TV3, що Віталій воював на найважчих ділянках фронту і завжди був на передовій, а також отримав українську державну нагороду.

"Він не був найманцем. У нього була мотивація, він думав про Латвію, щоб тут був мир, і коли він ішов, він бачив, що там роблять росіяни, як вони там усе руйнують", — сказала мама героя.

Нагадаємо, 4 листопада ЗМІ повідомили, що під Лиманом Донецької області загинув доброволець із Латвії. Ім'я латвійського добровольця не розкривалося, проте було відомо, що його життя обірвалося внаслідок удару російського дрона.

Раніше, 31 серпня стало відомо про загибель на війні в Україні 22-річного британського добровольця Сема Ньюї. Ден, брат Сема, підтвердив його загибель. Він, віддавши йому данину поваги, назвав "винятковою людиною і хорошим солдатом".