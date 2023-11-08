Пытался вручить повестку: в Киеве задержали мужчину, который напал на военного (видео)
По информации Нацполиции, за действия, которые совершил подозреваемый, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В Сумской области водитель автомобиля Opel Vivaro получил меру пресечения в виде домашнего ареста за избиение военного, который пытался вручить ему повестку. Об этом сообщает 8 ноября Главное управление Нацполиции в Сумской области.
Как отмечают в отделе коммуникаций областной полиции, происшествие произошло еще в середине лета, 12 июля.
"Военнослужащие остановили в городе Глухов автомобиль Opel Vivaro под управлением 44-летнего мужчиной для проверки документов. Общаясь с водителем, работники ТЦК предложили ему получить повестку. Местный житель отреагировал агрессивно, начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо", — объясняет сотрудница Нацполиции.
В полиции по факту совершения противоправных действий открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".
Позже мужчина, узнав об открытии дела, пытался скрываться от полицейских, в том числе в столице, где его разыскали и задержали правоохранители.
"Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — отмечается в сообщении.
Отныне подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы, отмечают в отделе коммуникаций полиции Сумской области.Важно
Напомним, что в Черноморске Одесской области на улице избили и ограбили военного. Он с травмами и в критическом состоянии попал в больницу.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в части сержант битой избил трех военных.