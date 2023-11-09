Преувеличивают успехи: Генштаб ВС РФ использует устаревшие карты, – ISW

По словам американских аналитиков, российские военные блогеры озадачены случаями, когда ВС РФ не наносят удары по предполагаемым крупным скоплениям украинских сил вблизи линии фронта.

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации, возможно, использует карты боевых действий, которые не отображают текущую ситуацию на фронте. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 ноября.

Как отмечают американские аналитики, сразу несколько российских военных блогеров упомянули об отличиях настоящих карт боевых действий от тех, которыми руководствуется Генштаб ВС РФ. По мнению одного из блогеров, это объясняет случаи, когда российские силы не наносят ударов по скоплениям украинских военных возле линии фронта.

Российский блогер утверждает, что военнослужащие ВС РФ располагают "настоящей" картой. По его словам, военные получают приказы идти в атаки, чтобы приблизить "настоящую" карту к той, которой руководствуется Генштаб.

Еще один блогер написал, что российские командиры на передовой стремятся к достижению тактических успехов, которые уже закреплены на упомянутых картах, так как Генштаб все чаще требует от них положительных отчетов.

Авторы отчета также отмечают, что российские военные обозреватели регулярно поддают критике командиров ВС РФ за трансляцию ложных отчетов начальству, в частности преувеличение успехов. По их словам, Генштаб поощряет подобную практику.

Напомним, 27 октября начальник оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундла заявил, что в настоящее время российские войска стремятся активизировать свои усилия, чтобы достичь хотя бы минимального успеха. Это происходит в рамках кампании по созданию положительного образа для Владимира Путина.

Ранее, 26 октября, военный эксперт Роберт Кларк отметил, что наступление ВС РФ на Авдеевку является стратегическим и политическим провалом командования оккупантов. Он отметил, что 110-я механизированная бригада ВСУ, которая обороняет Авдеевку, действует героически.