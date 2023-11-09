Кадры журналистов породили новую теорию об атаках на Израиль 7 октября, — Newsweek (фото, видео)

По данным израильской новостной организации HonestReporting, фотограф-фрилансер Хасан Эслайя был одним из первых, кто опубликовал снимки во время атак 7 октября. А новостные агентства, с которыми он работал — The Associated Press, Reuters и CNN — обвинили в соучастии с террористами.

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Фотографии журналиста-фрилансера, сделанные рядом с боевиками ХАМАС, породили новую теорию относительно нападений на Израиль 7 октября. Об этом сообщает Newsweek.

В публикации компании HonestReporting, которая заявляет свою цель как "разоблачение антиизраильских предвзятостей в СМИ", утверждается, что фотограф-фрилансер Хасан Эслайя был одним из первых, кто снял кадры во время атак 7 октября, и прежде выкладывал свои снимки с представителями ХАМАС.

Появление такого материала возмутило некоторых лиц, задававшихся вопросом о том, что новостным агентствам, с которыми работал Эслайя, могло быть заранее известно о планах нападения боевиков.

Эслайя сотрудничал с несколькими новостными агентствами в США: Associated Press, Reuters и CNN.

Но веских доказательств тому, что новостным агентствам заранее было известно об планирующихся атаках, все же нет.

После сообщений в медиа несколько организаций разорвали свое сотрудничество с фотографом.

На одном из снимков, которые опубликовала HonestReporting, фотограф Эслайя запечатлен рядом с лидером ХАМАС Яхьей Синваром. На еще одном снимке — он стоит перед израильским танком.

Теперь уже бывший фотограф AP Эслайя запечатлен рядом с лидером ХАМАС Яхьей Синваром

Но подтверждений подлинности этих кадров нет.

В публикации произраильской новостной организации также отмечается, что три других репортера могут быть связаны с ХАМАС, упоминается о том, насколько близко к районам боевых действий они проводили съемку.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже опубликовал заявление, в котором осуждается сотрудничество СМИ с фотографом Эслайей.

Сообщается, что власти страны со всей серьезностью подходят к вопросу о том, как фотожурналисты освещают жестокие убийства, совершенные террористами ХАМАС в субботу 7 октября в населенных пунктах поблизости с Сектором Газа.

"Эти журналисты были соучастниками преступлений против человечности; их действия расходятся с профессиональной этикой", — говорится в заявлении израильского ведомства.

В подписи к посту утверждается, что на видео — фотограф AP с гранатой в руках

И другие представители Израиля поспешили обвинить такие западные информагентства, как AP, CNN, NYT и Reuters, в том, что они "встроены" в структуру ХАМАС и сопровождали террористов во время нападений в Израиле.

СМИ разорвали сотрудничество с фотографом из Газы

В The Associated Press отрицают, что им было известно о готовящихся нападениях. В пресс-релизе отмечается, что первые фотографии были сделаны спустя более часа после атак.

"Сотрудников AP не было на границе во время нападений, никто из сотрудников не переходил границу во время атак. Мы больше не сотрудничаем с Хасаном Эслайей, который был временным фрилансером AP и других международных новостных организаций в Газе", — говорится в заявлении агентства.

В CNN заявили, что 7 октября фотограф не не делал для них никаких материалов, и что впредь сотрудничать с ним не будут.

Напомним, что, по данным Reuters, в распоряжении группировки "Хезболла" имеются российские ракеты "Яхонт", которыми могут атаковать корабли США.

Также сообщалось, что, по информации The Wall Street Journal, война в Израиле не позволяет Украине надеяться на мирный саммит.