Запад уже 20 месяцев приукрашивает ситуацию: полковник Генштаба Австрии о том, почему Украина не выиграет (видео)

Маркус Райснер считает, если Украина не сможет остаться в центре внимания, и прежде всего — европейцев, то ей придется трудно, а Запад между тем стал жертвой собственной пропаганды, ожидая, что украинцы выиграют войну только благодаря своей стойкости и духу.

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На Западе продолжают обсуждать статью с комментариями Залужного о том, что война в Украине зашла в тупик, и все не так радужно, как это выглядит со стороны. Слова украинского генерала в интервью DW поддержал полковник Маркус Райснер — военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене.

"Запад к этому не готов, потому что он уже 20 месяцев приукрашивает ситуацию и считает, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут победить русского медведя. Мы на Западе стали жертвами собственной пропаганды, думали, что это сработает. Мы забыли о сущности войны, мы стали постгероическим обществом, а Россия и Украина — героические общества. Мы не хотели разыгрывать военную карту, а делали ставку на экономику, санкции. Это в России не работает", — сказал он.

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Он отметил, что единственный выход из этой ситуации — дать Украине все, что ей нужно — без ограничений, или признаться себе, что это — невозможно и говорить о переговорах с РФ.

"Каждую неделю в Украину должны ехать три-четыре поезда с военным грузом. Существует целая палитра систем, которые можно поставить. Второй вариант — самокритично признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать об этом украинцам и, возможно, начинать переговоры. В таком случае следует признаться, что украинское государство в нынешней форме, возможно, перестанет существовать, потому что Россия его уничтожит", — считает Маркус Райснер.

По его мнению, сейчас ситуация в Украине приближается к кульминации.

"Учитывая то, что кризисов и конфликтов много, внимание к Украине все уменьшается, особенно в отношении ресурсов. Все смотрят на Израиль, Ближний Восток, США там под давлением. Что произойдет, если конфликт станет региональным? Если Украина не сможет остаться в центре внимания, и прежде всего — европейцев, то ей придется трудно. Если Украине удастся противоположное, если ЕС поймет, что помогая Украине он предотвращает будущее столкновение на своей территории, тогда конфликт может пойти в этом направлении. История происходит сейчас. Поэтому так важно интервью Залужного", — сказал он.

Напомним, что по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, войну с РФ не выиграть оружием прошлого века и устаревшими методами, а исход войны решат новейшие технологии.

Ранее Залужный признал, что война зашла в тупик, а для победы Киеву необходимо существенное преимущество в технологиях, поскольку РФ в разы превосходит Украину экономически и по количеству населения.