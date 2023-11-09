Захід вже 20 місяців прикрашає ситуацію: полковник Генштабу Австрії про те, чому Україна не виграє (відео)

Маркус Райснер вважає, якщо Україна не зможе залишитись у центрі уваги, і насамперед – європейців, то їй доведеться важко, а Захід між тим став жертвою власної пропаганди, очікуючи, що українці виграють війну лише завдяки своїй стійкості і духу.

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На Заході продовжують обговорювати статтю з коментарями Залужного щодо того, що війна в Україні зайшла в глухий кут, і все не так райдужно, як це виглядає збоку. Слова українського генерала в інтерв'ю DW підтримав полковник Маркус Райснер – військовий історик, офіцер служби Генштабу австрійської армії, голова одного з відділів Військової академії у Відні.

"Захід до цього не готовий, бо він уже 20 місяців прикрашає ситуацію і вважає, що лише за допомогою моральної зверхності українці зможуть перемогти російського ведмедя. Ми на Заході стали жертвами власної пропаганди, думали, що це спрацює. Ми забули про сутність війни, ми стали постгероїчним суспільством, а Росія та Україна – героїчні товариства. Ми не хотіли розігрувати військову картку, а робили ставку на економіку, санкції. Це у Росії не працює", — сказав він.

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Він зауважив, що єдиний вихід з цієї ситуації — дати Україні все, що їй потрібно — без обмежень, або зізнатися собі, що це — неможливо і говорити про переговори з РФ.

"Щотижня в Україну повинні їхати три-чотири потяги з військовим вантажем. Існує ціла палітра систем, які можна поставити. Другий варіант – самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати про це українцям і, можливо, розпочинати переговори. У такому разі слід зізнатися, що українська держава у нинішній формі, можливо, перестане існувати, бо Росія її знищить", — вважає Маркус Райснер.

На його думку, зараз ситуація в Україні наближається до кульмінації.

"З огляду на те, що криз та конфліктів багато, увага до України все зменшується, особливо щодо ресурсів. Всі дивляться на Ізраїль, Близький Схід, США там під тиском. Що станеться, якщо конфлікт стане регіональним? Якщо Україна не зможе залишитись у центрі уваги, і насамперед – європейців, то їй доведеться важко. Якщо Україні вдасться протилежне, якщо ЄС зрозуміє, що допомагаючи Україні він запобігає майбутньому зіткненню на своїй території, тоді конфлікт може піти в цьому напрямі. Історія відбувається зараз. Тому так важливе інтерв'ю Залужного", — сказав він.

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, війну з РФ не виграти зброєю минулого століття і застарілими методами, а результат війни вирішать новітні технології.

Раніше Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, а для перемоги Києву необхідна суттєва перевага в технологіях, оскільки РФ у рази перевершує Україну економічно і за кількістю населення.