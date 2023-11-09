"Помогите вернуться домой": вывезенный в РФ подросток обратился к Зеленскому (видео)

Недавно 17-летнему подростку выдали повестку в армию РФ. Через 3 недели ему должно исполниться 18 лет.

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Незаконно вывезенный из Мариуполя в Россию 17-летний сирота Богдан Ермохин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. Видео обнародовало "Суспільне".

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", — сказал он.

Его адвокат Екатерина Бобровская тоже обратилась к украинскому президенту с просьбой помочь 17-летнему сироте из Мариуполя вернуться в Украину.

В апреле этого года подростка Богдана Ермохина задержали спецслужбы РФ при попытке выехать из России через Беларусь, а российские пропагандисты тогда выдали сюжет, что он не хочет возвращаться на Родину.

В Украине у парня есть старшая сестра.

Недавно несовершеннолетнему Богдану Ермохину выдали повестку в армию Российской Федерации. Он должен прибыть в военный комиссариат Московского региона на 19 декабря 2023 года. В мае 2022 года его и еще 30 детей вывезли из Мариуполя российские военные.

"У меня больше нет сомнений в планах России. Когда Богдану исполнится 18 лет через три недели, он уже будет совершеннолетним, и, скорее всего, его отправят служить в российскую армию", — сказала адвокат подростка и его сестры Екатерина Бобровская.

Напомним, что из пяти населенных пунктов в Запорожской области эвакуировали всех детей. В целом представители областной власти зафиксировали, что из этих населенных пунктов удалось вывезти 59 малышей с семьями.

Фокус писал, что 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.