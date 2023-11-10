РФ атаковала Украину Shahed и ракетами: в ОВА сообщили детали ночного обстрела (фото)

Обломки "шахеда" упали на территории частного сектора в Черкасской области, в результате чего несколько зданий были повреждены. В Киевской области попаданий не зафиксировано, поскольку силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

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Российские оккупанты в ночь на 10 ноября применили ударные БПЛА Shahed и управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Войска РФ в целом использовали шесть ударных БпЛА Shahed-136/131, одну ракету Х-31 и одну ракету Х-59. Силам ПВО удалось ликвидировать пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областей.

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Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram объяснил ситуацию в регионе. Он отметил, что российские оккупанты применили БПЛА для атаки на область. Воздушная тревога продолжалась почти полтора часа. Все вражеские цели были сбиты благодаря профессиональной работе ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

В Черкасской области также зафиксировали нарушение воздушного пространства. Атаку в Telegram подтвердил начальник областной военной администрации Игорь Табурец. В области работала ПВО. Обломки "шахеда" упали на территории частного сектора в районе Золотоноши. Несколько зданий получили повреждения. В результате атаки пострадавших не было.

Российские захватчики использовали не только БПЛА. Как отметил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, по Червоногригорьевской и Мировской громадах, что на Никопольщине, враг применил тяжелую артиллерию.

Повреждения в результате атаки получили три частных дома и столько же теплиц. Ракету украинские защитники уничтожили над Днепровским районом. Гражданские не пострадали.

Напомним, 9 ноября подразделение ДШВ за день сбило три БПЛА россиян. Российские захватчики пытаются осуществлять воздушную аэроразведку, применяя для этого различные дроны оперативно-тактического уровня.