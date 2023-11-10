Китай впервые продемонстрировал пуск ракеты с истребителя-невидимки J-20 (видео)

В пропагандистском ролике Минобороны Китая показаны работа истребителей, которые перехватывают "иностранные" военные самолеты в воздушном пространстве КНР.

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В преддверии 74-й годовщины со дня основания китайских ВВС Минобороны Китая опубликовала 10 ноября пропагандистский ролик с кадрами боевой работы стелс-истребителя J-20. Как сообщили обозреватели Global Times, на видео также показаны пуск ракеты и процедура перехвата и выдворения "иностранных" военных самолетов.

На кадрах J-20 запускает ракету класса "воздух-воздух" из бокового ракетного отсека, после чего ракета быстро уходит из поля зрения, оставляя за собой шлейф

Также были показаны меры китайских воздушных сил в случае вторжение враждебных самолетов — это предупреждения по радиосвязи, предупредительные маневры и инфракрасное предупреждение.

Первым шагом является устное предупреждение по радиосвязи приближающегося иностранного военного самолета, в котором китайские пилоты называют себя ВВС НОАК и просят иностранный военный самолет покинуть зону.

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Одновременно китайские летчики совершают предупредительные маневры в пределах видимости, включая покачивание крыльев и демонстрацию оружия, находящегося под крыльями.

"Это относительно сдержанный способ демонстрации силы, который к тому же является профессиональным способом, широко используемым во всем мире", — комментирует видео военный эксперт Чжан Сюэфэн.

По его словам, запуск инфракрасных ракет с определенного расстояния не является смертельным, но представляет собой четкий предупредительный сигнал. В итоге на кадрах "иностранные военные самолеты" покинули район.

Ранее сообщалось, что 25-я пехотная дивизия США, а также подразделения из Таиланда, Индонезии и Филиппин провели масштабные военные учения на Гавайях. По словам американских офицеров, со времен Второй мировой войны американские силы не участвовали в чем-либо подобном. А эксперты предположили, что США ведут подготовку к конфликту с Китаем.