"От одной войны к другой": женщина с ребенком боится возвращаться из Газы в Украину (фото)

На опубликованных кадрах Татьяна Тапалова держит на руках своего ребенка и демонстрирует украинский паспорт у пограничного перехода Рафах у границы с Египтом.

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Гражданка Украины, которая находится в Газе, в интервью журналистам рассказала, что боится возвращаться домой. Сейчас она ожидает эвакуации из Сектора Газа. Об этом сообщает Sky News.

"Я не хочу бежать от одной войны к другой", — сказала она.

Татьяна Тапалова

На опубликованных снимках Татьяна Тапалова держит своего ребенка на руках и демонстрирует украинский паспорт на пограничном переходе Рафах.

Татьяна Тапалова

Десятки украинцев были эвакуированы из Сектора Газа, о чем заявил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении. По его словам, усилия по эвакуации продолжаются, и важно, чтобы как можно больше мирных жителей были защищены, чтобы война, которая идет на Ближнем Востоке, не привела к коллапсу международной стабильности.

Напомним, что президент США Джо Байден раскритиковал Нетаньяху. В Белом доме сообщили, что власти Израиля согласились на 4-часовую гуманитарную паузу, чтобы позволить жителям Сектора Газа эвакуироваться.

Также сообщалось, что кадры журналистов AP породили новую теорию об атаках на Израиль 7 октября. Израильская новостная организация HonestReporting отмечает, что фотограф-фрилансер Хасан Эслайя одним из первых опубликовал снимки во время нападения боевиков. После этого в адрес новостных агентств, с которыми он работал — The Associated Press, Reuters и CNN — посыпались обвинения в в соучастии с террористами.