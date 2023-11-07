Продлится несколько дней: началась эвакуация украинцев из Сектора Газа в Египет, — посол

По словам Николая Нагроного, граждане Украины направляются из Газы в Египет через пропускной пункт "Рафах". Положение очень нестабильное, есть множество рисков.

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7 ноября началась эвакуация украинцев из Сектора Газа. Граждан вывозят через пункт пропуска "Рафах" на египетской границе. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий посла Украины в Египте Николая Нагорного.

Согласно планам, эвакуировать людей будут в течение нескольких дней, но пока подробности не разглашаются.

"Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильна, существует множество рисков, которые могут повлиять на эвакуацию", — уточнил посол, добавив, что предпринимаются все возможные усилия чтобы безопасно вывезти граждан из Газы.

По словам дипломата, по состоянию на 1 ноября, в списках эвакуируемых числилось 358 человек. Он также уточнил, что все алгоритмы, по которым это будет осуществляться, уже отработаны.

В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что первая группа украинцев получила разрешение на эвакуацию из Газы. Речь о 101 человеке, также удалось договориться об эвакуации 51 гражданина Молдовы.

Напомним, примерно 270 украинцев на египетской границе ожидали разрешения на выезд из Сектора Газа. 17 октября, согласно заявлению украинских дипломатов, все было согласовано со всеми сторонами. Но в последний момент израильское правительство отозвало разрешение, так как не могли обеспечить гарантии безопасности.

Также сообщалось, что Украина организовала эвакуационный рейс из Израиля. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что представители посольства оказывают помощь самым уязвимым: приехавшим на лечение, людям с детьми, туристам, чьи рейсы отменили.