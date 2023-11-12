"Возможность восстановиться": Шольц выступил против "немедленного" прекращения огня в Секторе Газа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает неправильным прекращение огня в Газе и приравнивает его к длительной паузе, что, по его мнению, будет означать, что Израиль оставляет ХАМАС возможность восстановиться и накопить резервы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое мнение против "немедленного" прекращения огня в Газе в контексте международных призывов о прекращении попыток Израиля по ликвидации ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе — что равносильно одному и тому же. В конечном итоге это будет означать, что Израиль оставляет ХАМАС возможность восстановиться и получить новые ракеты", — заявил он, призвав вместо этого к "гуманитарной паузе".

Напомним, генсек ООН призвал остановить "гуманитарную катастрофу" в Секторе Газа. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в анклаве это не просто гуманитарный кризис. По его словам, Газа превращается в "кладбище для детей", поэтому прекращение огня становится все более актуальным.

А президент Джо Байден потребовал от израильтян остановки боевых действий на несколько дней, чтобы попытаться освободить заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. В ответ Израиль согласился ввести четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы в боевых действиях на территории Сектора Газа, начиная с четверга.

Ранее Фокус писал, что Британия готовит элитных рейнджеров для спецоперации в Секторе Газа. Начальник Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что сотни элитных бойцов готовятся к эвакуации граждан Великобритании из Сектора Газа.