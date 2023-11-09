Кризис человечества: генсек ООН призвал остановить "гуманитарную катастрофу" в секторе Газа

Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в анклаве это не просто гуманитарный кризис. По его словам, Газа превращается в "кладбище для детей", поэтому необходимость в прекращении огня становится все более актуальным.

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Поскольку конфликт в секторе Газа, начавшийся после теракта ХАМАС, усиливается и количество жертв среди гражданского населения увеличивается генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Газу "кладбищем детей" и призвал немедленно прекратить огонь и остановить продолжающуюся гуманитарную катастрофу.

Генеральный секретарь что в условиях разворачивающейся катастрофы в Газе необходимость в "гуманитарном прекращении огня становится все более насущной с каждым часом". Он также выразил серьезную обеспокоенность ростом насилия и расширением конфликта между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.

"Кошмар в Газе — это не просто гуманитарный кризис. Это кризис человечества. Газа превращается в кладбище для детей. Ежедневно сотни девочек и мальчиков погибают или получают ранения", — сказал Гутерриш.

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По его словам, та гуманитарная помощь, поступающая в анклав на сегодняшний день является "ручейком помощи", который совершенно не удовлетворяет "океан потребностей". Так за последние две недели в сектор Газа прошли 400 грузовиков в то время как до начала конфликта их было 500 в день, и эти поставки не включали крайне необходимое топливо.

"Без топлива новорожденные дети в инкубаторах и пациенты, находящиеся на аппаратах жизнеобеспечения, умрут. Воду невозможно откачать или очистить. Сточные воды могут вскоре хлынуть на улицы, что приведет к дальнейшему распространению болезней", — заявил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что дальнейшие действия очевидны, и повторил свой призыв к немедленному прекращению огня и соблюдению всеми сторонами международного гуманитарного права.

В заключение он призвал к безусловному освобождению всех израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, и к защите гражданского населения, больниц, объектов ООН, убежищ и школ.

"Я думаю о мирных жителях Газы. В подавляющем большинстве это женщины и дети, напуганные непрекращающимися бомбардировками. Я думаю обо всех тех, кто был замучен и убит в Израиле почти месяц назад, и о заложниках, похищенных из своих домов", — сказал Гутерриш, добавив при этом, что все должны найти способ сохранить общую человечность.

Живой щит ХАМАС

Напомним, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября заявил, что террористы ХАМАС использует больницу "Аль-Шифа" в городе Газа в качестве командно-контрольного центра, откуда осуществлялись координация ракетных обстрелов Израиля и другие террористические акции. При этом там же находятся входы в подземные туннели, которыми пользуются палестинские боевики.

О том что террористы используют гражданские объекты для засад и нападений на израильскую армию сообщает и немецкой издание Bild. В репортаже журналиста Пауля Ронцхаймера израильский офицер рассказал, что в ходе сухопутной операции в секторе Газа солдатам ЦАХАЛ приходится сталкиваться с боевиками, которые атакуют из школ и даже мечетей.

Эвакуация и гуманитарная пауза

Также сообщалось, что из сектора Газа израильская сторона подготовила эвакуацию украинцев. 7 ноября стало известно, что гражданских лиц вывозят через пункт пропуска "Рафах" на египетской границе. По словам посла Украины в Египте Николая Нагорного, эвакуация продлится в течение нескольких дней, однако о других подробностях пока неизвестно.

Кроме того 8 ноября израильская армия впервые с начала военной операции объявила гуманитарную паузу в секторе Газа. По данным службы BBC, в трех крупных центральных кварталах города Газа объявили четырехчасовую паузу, чтобы предоставить возможность жителям получить воду и продукты питания. Отметим, что об этих действиях израильской стороны генсек ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении не упомянул.