Продлится 4 часа: Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе

Ранее Израиль отказывался предоставлять гуманитарную паузу пока ХАМАС не освободит всех захваченных заложников.

Related video

В Газе израильская армия впервые с начала военной операции объявила гуманитарную паузу. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на корреспондента Рушди Абу Алуфа.

"Впервые израильская армия объявила четырехчасовую гуманитарную паузу в трех крупных центральных кварталах города Газа, чтобы предоставить возможность жителям получить воду и продукты питания. Однако люди там все равно жалуются на дефицит воды и продовольствия", — говорится в сообщении.

Важно

130 туннельных шахт: ЦАХАЛ показал, как уничтожает подземелья ХАМАС в Секторе Газа (видео)

По состоянию на 8 ноября по всей территории сектора Газа зафиксировали наименьшую интенсивность авиаударов с начала войны. Однако утром армия Израиля нанесла удары по городам Дейр-эль-Балах и Газа, в результате которых, как утверждается, погибли 40 человек, еще десятки получили ранения.

Как сообщил источник издания, знакомый с ходом переговоров о судьбе захваченных ХАМАС заложников, обсуждается вопрос об освобождении 12 заложников, половина из которых — американцы, в обмен на трехдневную гуманитарную паузу.

По словам источника, предлагаемая пауза должна позволить ХАМАС освободить заложников и дать возможность Египту доставить гуманитарную помощь как на юг, так и на север Газы.

Напомним, что офицер ЦАХАЛ рассказал о боях с боевиками в секторе Газа. Он отметил, что в городе могут скрываться тысячи террористов, и перед тем, как вступить с ними в бой, израильские военные предупреждают гражданское население и призывают покинуть опасные места.

Ранее сообщалось, что глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.