Триватиме 4 години: Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі

Раніше Ізраїль відмовлявся надавати гуманітарну паузу допоки ХАМАС не звільнить всіх захоплених заручників.

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В Газі ізраїльська армія вперше з початку військової операції оголосила гуманітарну паузу. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на кореспондента Рушді Абу Алуфа.

"Вперше ізраїльська армія оголосила чотиригодинну гуманітарну паузу у трьох великих центральних кварталах міста Газа, щоб надати можливість мешканцям отримати воду та продукти харчування. Проте люди там все одно скаржаться на дефіцит води та продовольства", — йдеться в повідомленні.

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Станом на 8 листопада по всій території сектора Газа зафіксували найменшу інтенсивність авіаударів від початку війни. Проте вранці армія Ізраїлю завдала ударів по містах Дейр-ель-Балах та Газа, внаслідок яких, як стверджується, загинули 40 людей, ще десятки отримали поранення.

Як повідомило джерело видання, знайоме з перебігом переговорів про долю захоплених ХАМАС заручників, обговорюється питання про звільнення 12 заручників, половина з яких — американці, в обмін на триденну гуманітарну паузу.

За словами джерела, пауза, що пропонується, повинна дозволити ХАМАС звільнити заручників і дати можливість Єгипту доправити гуманітарну допомогу як на південь, так і на північ Гази.

Нагадаємо, що офіцер ЦАХАЛ розповів про бої з бойовиками в секторі Гази. Він зазначив, що в місті можуть ховатися тисячі терористів, і перед тим, як вступити з ними в бій, ізраїльські військові попереджають цивільне населення і закликають покинути небезпечні місця.

Раніше повідомлялося, що очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Гази. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.