"Враг может увеличить количество ударов": Зеленский рассказал, как Украина готовится к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре, однако воздушный щит нашей страны крепче, чем год назад.

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Россия готовится к зиме, однако воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина тоже готовится к зиме, в приоритете — защита граждан от вражеских атак.

"И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров Украины, которые помогли усилить ПВО. В частности, Соединенные Штаты, Германию, Францию, Британию, Норвегию, Италию, Румынию, Швецию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Болгарию, Польшу, а также государства Балтии.

"Пэтриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит сильнее прошлогоднего. Другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным", – добавил Зеленский.

Президент призвал мир поддерживать Украину и помогать усиливать защиту.

"Каждая страна, каждый лидер, помогающий нам усиливать ПВО, помогают защищать жизнь. И я призываю всех украинцев, украинок, всех тех, чей голос в мире слышат, наших журналистов, всех поддерживающих Украину в мире помогать усиливать защиту", – отметил Зеленский.

Фокус ранее писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу первой годовщины деоккупации Херсона.

Также Фокус рассказывал, что президент Украины отреагировал на обещание экс-президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа в случае победы на выборах. Владимир Зеленский предложил политику приехать в Киев, где он сможет объяснить ему за 24 минуты, почему войну так быстро не завершить.