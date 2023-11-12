"Ворог може збільшити кількість ударів": Зеленський розповів, як Україна готується до зими

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що Росія може збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі, однак повітряний щит нашої країни міцніший, ніж рік тому.

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Росія готується до зими, проте повітряний щит України міцніший, ніж торік. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми пройшли вже майже половину листопада й маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами або ракетами по нашій інфраструктурі", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна теж готується до зими, у пріоритеті — захист громадян від ворожих атак.

"І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, аби полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім партнерам України, які допомогли посилити ППО. Зокрема, Сполученим Штатам, Німеччині, Франції, Британії, Норвегії, Італії, Румунії, Швеції, Нідерландам, Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, а також державам Балтії.

"Петріоти", "насамси", "айріси", "рейвени", "хокі", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит сильніший, ніж торік. Інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще сильнішим", — додав Зеленський.

Президент закликав світ підтримувати Україну й допомагати посилювати захист.

"Кожна країна, кожен лідер, який допомагає нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, усіх, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист", — зазначив Зеленський.

Фокус раніше писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо першої річниці деокупації Херсона.

Також Фокус розповідав, що президент України відреагував на обіцянку експрезидента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години в разі перемоги на виборах. Володимир Зеленський запропонував політику приїхати в Київ, де він зможе пояснити йому за 24 хвилини, чому війну так швидко не завершити.