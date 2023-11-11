"Пам'ятаємо про всіх": Зеленський опублікував зворушливі кадри у річницю визволення Херсона

Місто росіяни захопили на початку березня 2022 року, а у листопаді відбувся "жест доброї волі", під час якого окупаційним формуванням довелося відступити на лівий берег Дніпра.

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Володимир Зеленський висловився з приводу першої річниці деокупації Херсона. У своїх соцмережах глава держави звернувся до українців та міжнародних партнерів України 11 листопада 2023 року.

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"Рік тому український прапор повернувся до Херсона", — почав своє звернення президент, опублікувавши кадри звільненого міста восени 2022 року.

Звільнений Херсон

"Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну! Слава нашим героям! Слава нашому міцному народу!" — написав Зеленський.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Зазначимо, що українські військові звільнили Херсон від ЗС РФ 11 листопада 2022 року. Місто окупували на початку березня. Це був єдиний захоплений обласний центр за період повномасштабного вторгнення. Свій відступ росіяни пояснювали "жестом доброй воли".

Втім, лівий берег Херсонщини залишається під контролем росіян, а обласний центр доволі часто обстрілюють.

Володимир Зеленський відвідав Херсон після деокупації Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Нагадаємо, Херсон планують захистити додатковими системами ППО.

Також Фокус писав про воєнну ситуацію на Херсонщині станом на 8 листопада 2023 року, за даними ISW.