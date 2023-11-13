"Уже редкость": военный обозреватель предположил, что Россия потеряла почти все танки Т-80У (фото)

Координатор группы "Информационное сопротивление" считает, что на вооружении Сил обороны Украины танков Т-80У сейчас даже больше, чем у российских войск.

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Практически все танки модификации Т-80У были уничтожены, получили повреждения или служат в Силах обороны Украины. Об этом сообщил аналитик Александр Коваленко, координатор группы "Информационное сопротивление", в Telegram-канале.

Специалист отметил, что практически все танки модификации Т-80У уже не выполняют задач в пользу России. Преимущественно, захватчики понесли потери в этих танках в боях в Харьковской области.

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Коваленко опубликовал в заметке в фото танка Т-80У, который стал за последние, более чем полтора года, очень редким на вооружении россиян. Он предположил, что на вооружении Сил обороны Украины, танков Т-80У сейчас даже больше, чем у российских оккупационных войск.

"Добыча нервно ожидает своего часа?" — говорится в публикации.

Т-80 У Фото: Telegram Александра Коваленко

Характеристики Т-80У

Танк Т-80У — основной в семействе Т-80. Тяжелая техника принята на вооружение в 1985 году. Он весит 46 тонн. Экипаж — три человека.

Основной силой является гладкоствольная пушка 125-мм. Ее скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту. Среди прочего вооружения — управляемая ракета 9М119 с управлением по лучу лазера, а также пулеметы: один 12,7-мм НСВТ, один 7,62-мм ПКТ.

Танк имеет встроенную динамическую защиту. Двигатель развивает мощность в 1250 л.с.

Напомним, 30 октября Военный обозреватель проанализировал производство тактической авиации в России. ВКС РФ, как пояснил специалист, по состоянию на октябрь 2023 года ориентировочно получили 18-20 образцов тактической авиации. До конца года ожидается не менее двух партий самолетов модификаций Су-35С и Су-34. Передачи партии Су-57 не исключают.