Военный обозреватель проанализировал производство тактической авиации в России (инфографика)

ВКС РФ, как пояснил военный обозреватель Александр Коваленко, по состоянию на октябрь 2023 года ориентировочно получили 18-20 образцов тактической авиации.

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До конца 2023 года ВКС РФ могут получить дополнительно от шести до восьми самолетов, но не более. Об этом в Telegram сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Несколько дней назад в российские оккупационные войска поступила партия Су-35. Специалист отметил, что несмотря на заявленные показатели, российское авиастроение в этом году не продемонстрирует никаких темпов резкого роста.

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Он отметил, что в 2023 году фронтовых бомбардировщиков ВКС РФ получили пока две партии. Первую — 1 июня, а вторую — 9 октября. Ориентировочно в каждой из них было по два самолета, то есть суммарно — четыре машины.

ВКС РФ по состоянию на октябрь 2023 года ориентировочно получили 18-20 образцов тактической авиации. Это две модернизированные версии Су-30СМ2 и два — учебно-боевые Як-130. Машины не собирались с нуля.

До конца года ожидается не менее двух партий самолетов модификаций Су-35С и Су-34. Передачи партии Су-57 не исключают.

"До конца года дополнительно от шести до восьми самолетов, но не более", — считает Коваленко.

Фото: Информационное сопротивление

Специалист назвал и количество самолетов, которое было изготовлено в период с 2008 по 2022 годы. Анализ показывает, что российская армия суммарно получила 619 самолетов, из которых:

Су-34 — 145;

Су-30 — 144;

Як-130 — 117.

Су-35 — 108;

МиГ-29 — 75;

Су-27 — 12;

Су-57 — 10;

МиГ-35 — 8;

Напомним, 27 октября военный обозреватель оценил способность России атаковать Украину. Оккупанты накапливают ракетное вооружение с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год.