Військовий оглядач проаналізував виробництво тактичної авіації в Росії (інфографіка)

ВКС РФ, як пояснив військовий оглядач Олександр Коваленко, станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації.

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До кінця 2023 року ВКС РФ можуть отримати додатково від шести до восьми літаків, але не більше. Про це у Telegram повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Кілька днів тому до російських окупаційних військ надійшла партія Су-35. Фахівець зазначив, що попри заявлені показники, російське авіабудування у цьому році не продемонструє жодних темпів різкого зростання.

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Він зазначив, що у 2023 році фронтових бомбардувальників ВКС РФ отримали наразі дві партії. Першу – 1 червня, а другу – 9 жовтня. Орієнтовно у кожній із них було по два літаки, тобто сумарно – чотири машини.

ВКС РФ станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації. Це два модернізовані версії Су-30СМ2 та два – навчально-бойові Як-130. Машини не збиралися з нуля.

До кінця року очікується щонайменше двох партій літаків модифікацій Су-35С і Су-34. Передачі партії Су-57 не відкидають.

"До кінця року додатково від шести до восьми літаків, але не більше", – вважає Коваленко.

Фото: Інформаційний спротив

Фахівець назвав й кількість літаків, яку було виготовлено у період з 2008 по 2022 роки. Аналіз свідчить, що російська армія сумарно отримала 619 літаків, із яких:

Су-34 – 145;

Су-30 – 144;

Як-130 – 117.

Су-35 – 108;

МіГ-29 – 75;

Су-27 – 12;

Су-57 – 10;

МіГ-35 – 8;

Нагадаємо, 27 жовтня військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну. Окупанти накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022-й рік.