Приобщила к делу несовершеннолетних: на Закарпатье женщина организовала схему по побегу уклонистов (фото)
Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая организовала схему по незаконному пересечению границы для уклонистов. На нее работали и подростки.
На Закарпатье задержали местную жительницу, которая организовала схему по незаконному пересечению границы для уклонистов. Вместе с ней работали еще три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Фигурантам уже объявили о подозрении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сотрудники миграционной полиции Закарпатья в сотрудничестве с внутренней безопасностью Мукачевского пограничного отряда выяснили, что 24-летняя жительница села Великая Добронь Ужгородского района и 39-летний житель Иршавы за 3800 долларов предлагали потенциальным клиентам пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.
Как работала схема
"К противоправной деятельности женщина привлекла еще трех человек — 39-летнего мужчину, который осуществлял подвоз клиентов в приграничье и двух несовершеннолетних юношей, которые сопровождали желающих незаконно покинуть территорию Украины, непосредственно к границе", — сообщили также в Госпогранслужбе.
По информации следствия, организатора схемы и ее сообщника задержали во время того, как получив частичную оплату за услуги, они пытались мимо "зеленой" границы переправить в Венгрию двух мужчин призывного возраста.
"Фигурантов полицейские поместили в изолятор временного содержания. У них изъяли деньги, полученные за незаконную деятельность, автомобиль "Skoda Superb" и два мобильных телефона", — говорится в сообщении пограничников.
По ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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