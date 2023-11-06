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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине: в каких областях зафиксировали больше всего уклоняющихся (статистика)

сбу, уклоняться, уклонение от призыва
Фото: СБУ | В каких областях Украины зафиксировали больше уклонений от призыва

По информации Нацполиции, больше всего производств открыли в Закарпатской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине начали более 8 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об этом сообщили источники в Национальной полиции.

Больше всего производств открыли в 11 областях Украины:

  • в Закарпатской области – 967;
  • в Днепропетровской области – 763;
  • в Николаевской области – 644;
  • во Львовской области – 555;
  • в Волынской области – 491;
  • в Винницкой области – 488;
  • в Черновицкой области 440;
  • в Харьковской области – 429;
  • в Ровенской области – 380;
  • в Тернопольской области – 349;
  • в Сумской области – 348 областей.

О подозрении объявили 2193 человека. Больше всего:

  • в Закарпатской области – 339;
  • в Волынской области – 218;
  • в Ровенской области – 176;
  • во Львовской области – 166;
  • в Днепропетровской области – 164;
  • в Полтавской области – 126;
  • в Николаевской области – 105;
  • в Харьковской области – 95;
  • в Тернопольской области – 94;
  • в Житомирской области – 88;
  • в Ивано-Франковской области – 76;
  • в Черниговской области – 71;
  • в Винницкой области – 70.

В суд отправили 2027 год обвинительный акт. Больше всего:

  • в Закарпатской области – 313;
  • в Волынской области – 185;
  • в Ровенской области – 176;
  • в Днепропетровской области – 154;
  • во Львовской области – 151;
  • в Полтавской области – 115;
  • в Николаевской области – 90;
  • в Тернопольской области – 89;
  • в Житомирской области – 88;
  • в Харьковской области – 81;
  • в Ивано-Франковской области – 70;
  • в Черниговской области – 70;
  • в Винницкой области – 64.

Напомним, Минобороны утвердило новую кадровую политику в ВСУ. Новая концепция предполагает замену воинской повинности службой по контракту и обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

Ранее Фокус писал, почему служить в ВСУ будут не все. По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, на службу призовут еще от 500 тысяч до миллиона человек. А значит, мобилизация коснется каждого пятого или десятого украинца.