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Мобілізація в Україні: в яких областях зафіксували найбільше ухилянтів (статистика)

сбу, ухилянти, ухилення від призову
Фото: СБУ | В яких областях України зафіксували найбільше ухилень від призову

За інформацією Нацполіції, найбільше проваджень відкрили в Закарпатській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України.

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З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в Україні розпочали понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією. Про це Vesti.ua повідомили джерела в Національній поліції.

Найбільше проваджень відкрили в 11 областях України:

  • в Закарпатській області — 967;
  • у Дніпропетровській області — 763;
  • у Миколаївській області — 644;
  • у Львівській області — 555;
  • у Волинській області — 491;
  • у Вінницькій області — 488;
  • у Чернівецькій області —440;
  • у Харківській області — 429;
  • у Рівненській області — 380;
  • у Тернопільській області — 349;
  • у Сумській області — 348 областях.

Про підозру оголосили 2 193 людям. Найбільше:

  • в Закарпатській області — 339;
  • у Волинській області — 218;
  • у Рівненській області — 176;
  • у Львівській області — 166;
  • у Дніпропетровській області — 164;
  • у Полтавській області — 126;
  • у Миколаївській області — 105;
  • у Харківській області — 95;
  • у Тернопільській області — 94;
  • у Житомирській області — 88;
  • в Івано-Франківській області — 76;
  • у Чернігівській області — 71;
  • у Вінницькій області — 70.

До суду відправили 2 027 обвинувальний акт. Найбільше:

  • в Закарпатській області — 313;
  • у Волинській області — 185;
  • у Рівненській області — 176;
  • у Дніпропетровській області — 154;
  • у Львівській області — 151;
  • у Полтавській області — 115;
  • у Миколаївській області — 90;
  • у Тернопільській області — 89;
  • у Житомирській області — 88;
  • у Харківській області — 81;
  • в Івано-Франківській області — 70;
  • у Чернігівській області — 70;
  • у Вінницькій області — 64.

Нагадаємо, Міноборони затвердило нову кадрову політику в ЗСУ. Нова концепція передбачає заміну військової повинності службою за контрактом і забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Раніше Фокус писав, чому служити в ЗСУ будуть не всі. За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, на службу призвуть ще від 500 тисяч до мільйона осіб. А значить мобілізація торкнеться кожного п'ятого або десятого українця.