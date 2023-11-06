Мобілізація в Україні: в яких областях зафіксували найбільше ухилянтів (статистика)
За інформацією Нацполіції, найбільше проваджень відкрили в Закарпатській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України.
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в Україні розпочали понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією. Про це Vesti.ua повідомили джерела в Національній поліції.
Найбільше проваджень відкрили в 11 областях України:
- в Закарпатській області — 967;
- у Дніпропетровській області — 763;
- у Миколаївській області — 644;
- у Львівській області — 555;
- у Волинській області — 491;
- у Вінницькій області — 488;
- у Чернівецькій області —440;
- у Харківській області — 429;
- у Рівненській області — 380;
- у Тернопільській області — 349;
- у Сумській області — 348 областях.
Про підозру оголосили 2 193 людям. Найбільше:
- в Закарпатській області — 339;
- у Волинській області — 218;
- у Рівненській області — 176;
- у Львівській області — 166;
- у Дніпропетровській області — 164;
- у Полтавській області — 126;
- у Миколаївській області — 105;
- у Харківській області — 95;
- у Тернопільській області — 94;
- у Житомирській області — 88;
- в Івано-Франківській області — 76;
- у Чернігівській області — 71;
- у Вінницькій області — 70.
До суду відправили 2 027 обвинувальний акт. Найбільше:
- в Закарпатській області — 313;
- у Волинській області — 185;
- у Рівненській області — 176;
- у Дніпропетровській області — 154;
- у Львівській області — 151;
- у Полтавській області — 115;
- у Миколаївській області — 90;
- у Тернопільській області — 89;
- у Житомирській області — 88;
- у Харківській області — 81;
- в Івано-Франківській області — 70;
- у Чернігівській області — 70;
- у Вінницькій області — 64.
Нагадаємо, Міноборони затвердило нову кадрову політику в ЗСУ. Нова концепція передбачає заміну військової повинності службою за контрактом і забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.
Раніше Фокус писав, чому служити в ЗСУ будуть не всі. За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, на службу призвуть ще від 500 тисяч до мільйона осіб. А значить мобілізація торкнеться кожного п'ятого або десятого українця.