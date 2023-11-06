Мобілізація в Україні: в яких областях зафіксували найбільше ухилянтів (статистика)

За інформацією Нацполіції, найбільше проваджень відкрили в Закарпатській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України.

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З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в Україні розпочали понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією. Про це Vesti.ua повідомили джерела в Національній поліції.

Найбільше проваджень відкрили в 11 областях України:

в Закарпатській області — 967;

у Дніпропетровській області — 763;

у Миколаївській області — 644;

у Львівській області — 555;

у Волинській області — 491;

у Вінницькій області — 488;

у Чернівецькій області —440;

у Харківській області — 429;

у Рівненській області — 380;

у Тернопільській області — 349;

у Сумській області — 348 областях.

Про підозру оголосили 2 193 людям. Найбільше:

в Закарпатській області — 339;

у Волинській області — 218;

у Рівненській області — 176;

у Львівській області — 166;

у Дніпропетровській області — 164;

у Полтавській області — 126;

у Миколаївській області — 105;

у Харківській області — 95;

у Тернопільській області — 94;

у Житомирській області — 88;

в Івано-Франківській області — 76;

у Чернігівській області — 71;

у Вінницькій області — 70.

До суду відправили 2 027 обвинувальний акт. Найбільше:

в Закарпатській області — 313;

у Волинській області — 185;

у Рівненській області — 176;

у Дніпропетровській області — 154;

у Львівській області — 151;

у Полтавській області — 115;

у Миколаївській області — 90;

у Тернопільській області — 89;

у Житомирській області — 88;

у Харківській області — 81;

в Івано-Франківській області — 70;

у Чернігівській області — 70;

у Вінницькій області — 64.

Нагадаємо, Міноборони затвердило нову кадрову політику в ЗСУ. Нова концепція передбачає заміну військової повинності службою за контрактом і забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Раніше Фокус писав, чому служити в ЗСУ будуть не всі. За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, на службу призвуть ще від 500 тисяч до мільйона осіб. А значить мобілізація торкнеться кожного п'ятого або десятого українця.