Спасал раненого побратима: на войне погиб 20-летний медик из Ровненской области (фото)

В свой юный возраст Михаил Шиш был боевым медиком и сохранил жизнь не одному военному. Погиб боец на Лиманском направлении.

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На войне, спасая раненого побратима, погиб военнослужащий из Дубровицы 20-летний Михаил Шиш. Об этом в фейсбук сообщил директор Дубровицкого лицея, где учился парень, Владимир Кушнир.

На войне Михаил служил боевым медиком. Парень был 2003 года рождения.

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"Уважаемые лицеисты! В лицее объявляется траур. Спасая своего раненого собрата, вытаскивая с поля боя, погиб наш выпускник 2020 года, наш защитник, наш герой, боевой медик Михаил Шиш. Соболезнования маме Наталье Анатольевне, учителю трудового обучения, которая воспитала героя Украины. Царство небесное Михаилу. Он навсегда останется в нашей памяти, как герой!", — говорится в заметке.

Михаил из города Дубровица, в 2020 году он закончил местный лицей и пошел учиться в Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского. Полное высшее образование юноша получить не успел.

Погиб 20-летний парень 12 ноября.

Напомним, что во Львове впервые попрощались с Неизвестным Воином ВСУ. Тело защитника привезли еще в июне 2022 года, однако за полтора года так и не удалось установить его личность.

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