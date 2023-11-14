"Не видим желания": Столтенберг сомневается, что Путин хочет начать мирные переговоры

Генеральный секретарь НАТО считает, что Альянс должен больше помогать Украине, потому что ситуация на поле боя тяжелая. Нужно убедить Путина, что он не победит в войне. Единственный способ достичь этого — усилить военную помощь Украине.

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Единственный путь достичь мира в Украине — это предоставлять Киеву военную помощь, укрепляя его возможности. Партнеры должны больше помогать Украине, сколько ситуация на поле боя остается тяжелой. Такое мнение высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям на уровне министров обороны в Брюсселе, сообщает"Укринформ".

"Пока мы не видим желания президента РФ Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении. Поэтому единственный способ достичь этого — убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого — усилить военную способность Украины путем предоставления ей поддержки", — заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что именно Украина должна решать, какие условия для переговоров являются приемлемыми, а ответственность союзников по НАТО — помочь Киеву защитить себя. Он убежден, что вероятность приемлемого переговорного результата о мире будет расти по мере того, как страны-члены НАТО будут увеличивать помощь Украине.

Столтенберг заявил, что никто не может сказать, как и когда завершится эта война. Но он рассчитывает, что во время встречи будет рассмотрена ситуация в Украине.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя является тяжелой, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президенту Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах — поддержать Украину", — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, 12 ноября президент Латвии призвал предоставить Украине больше оружия. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО необходимо готовиться к длительной войне в Украине. Западные страны обязаны отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества оружия Украине.