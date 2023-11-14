$10 тысяч за человека: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации (фото)

Сотрудники спецслужбы в четырех регионах заблокировали "варианты" уклонения от воинской службы. Среди задержанных — представители криминалитета, иностранец и врач ВВК.

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые масштабные схемы уклонения от мобилизации. Мужчинам предлагали различные "варианты" как избежать призыва, в том числе с последующим побегом за границу в обход пропускных пунктов. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в пресс-центре ведомства.

В ходе спецопераций в разных регионах Украины были задержаны организаторы схем, в которых также фигурировал работник военно-врачебной комиссии и несколько человек с уголовным прошлым.

Одна из схем работала в Хмельницком. Врач местной военно-врачебной комиссии за взятки "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с воинской службы.

Другая схема была организована в Одесской области. Международная преступная группа занималась нелегальными "перевозками" уклонистов в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили уклонистов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.

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В Киеве был задержан мужчина, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Во Львовской области был задержан 51-летний житель Самборского района, который при поддержке местного криминалитета переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".

Всего СБУ заблокировала четыре схемы для уклонистов. Суммы таких "услуг" зависели от срочности и способа пересечения границы, составляя в среднем около 10 тысяч долларов.

Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины

Стоит отметить, что выезд мужчин призывного возраста за границу во время военного положения в Украине запрещен. За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность.

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Напомним, за время полномасштабного вторжения число мужчин в возрасте 25 лет и старше, которые поступили в вузы, превысило 100 тысяч человек (данные за 2022 год), тогда как в 2021 году таких насчитывалось около 40 тысяч. По данным журналистов, подобная разновидность "брони" от мобилизации обходится в 30-40 тыс. грн в год.

Также напомним, что Верховная Рада расширила список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.