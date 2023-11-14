ВСУ перевернули конвенциональную войну с ног на голову и продолжают успешные удары, — СМИ

По словам британского аналитика Шона Белла, предполагалось, что РФ будет доминировать в Черном море, но она неуклонно теряет свои ресурсы.

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Несмотря на то, что у Украины нет военно-морского флота, она постоянно наносит успешные удары по российскому флоту, считающемуся одним из крупнейших в мире. Об этом пишет военный аналитик Sky News Шон Белл.

Одним из недавних успехов ВСУ стала атака на еще один российский ракетный корвет. Ущерба было достаточно, чтобы корабль оказался непригодным для использования в обозримом будущем, отметил Белл.

По его словам, это событие показательно в том отношении, что Украина продолжает наносить удары. Такая тактика означает, что "обычная война перевернута с ног на голову", отметил аналитик.

"Россия должна доминировать в Черном море, но что удается очень хорошо Украине — так это постепенно откусывать по частям, будь то на море, в порту или у сухом доке", — пояснил Белл, добавив, что предполагалось, что большой флот будет доминировать над страной, у которой его нет.

"Одна из сложностей еще в том, что Черное море контролируется проливом Босфор, подконтрольным Турции. И с начала войны ни один военный корабль не был пропущен", — отметил он.

По его словам, Россия неуклонно теряет свои ресурсы в Черном море, и ей приходится проявлять осторожность, пытаясь сохранить то, что у нее есть.

Напомним, что, по оценкам генсека НАТО Йенса Столтенберг, украинские войска успешно вытесняют флот РФ из Крыма.

Также сообщалось, что РФ перебрасывает флот к Новороссийску. В Крыму фиксируется переброска кораблей Черноморского флота, отмечают украинские партизаны. По их словам, оккупанты боятся новых ракетных ударов со стороны Украины, из-за чего пытаются сберечь свою технику.