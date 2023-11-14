"Слезы — это искренность": ветераны ВСУ рассказали, какого отношения ожидают от общества (видео)

По словам военного Юрия Гудименко, вскоре Украине придется менять и адаптировать свои города, ведь появится огромное количество людей с инвалидностью и ампутациями.

Related video

Украинские военные, комиссованные с внешне заметными травмами, рассказали, какого отношения от общества и какой помощи они ожидают. Видео с ветеранами ВСУ опубликовали в Telegram-канале проекта "Донбасс Реалии".

Сапер Владислав Ещенко, который полностью потерял зрение и частично слух во время ликвидации боеприпасов, когда возле него взорвались 84 противопехотные мины, отметил, что на сегодня общество не готово к такому количеству раненых и к такому количеству людей с инвалидностью.

"Многие люди переживают, что не смогут помочь. Некоторым хочется подойти, помочь, но они не знают, как правильно это сделать", — рассказывает военный.

Как "помогать" военным не нужно

По словам Ещенко, существует ряд вещей, которые категорически нельзя делать, если есть желание помочь человеку с инвалидностью. Например, не стоит брать за трость и тянуть. Также не нужно сопровождать, направляя рукой в спину, или же брать за руку и тянуть.

Кроме того, сапер отметил, что худшее, что можно сделать для раненого — начать его жалеть.

"Ни в коем случае не акцентируйте на том, что с ним произошло", — отмечает Владислав Ещенко.

Владислав Ещенко

Военный рассказал, что сейчас многие люди не могут сдержать эмоции, когда подходят к нему на улице.

"Льются слезы. Это искренность, это я могу понять. Нам в этот момент становится четко понятно, что это не наигранно", — добавляет ветеран.

Однако, как отмечает Ещенко, не стоит подходить и выкрикивать, например: "Что же с тобой случилось? Как ты теперь будешь жить?".

Подойти и поинтересоваться нужна ли помощь — можно

Сапер Владислав Ещенко добавил, что человек, который вышел в социум самостоятельно, уже подготовлен к тому, чтобы в случае необходимости попросить о помощи, однако вы можете подойти и поинтересоваться нужна ли такая помощь и как именно это стоит сделать.

"И человек, который в этой ситуации, он объяснит, как правильно, и как ему будет удобно. Это будет 100% качественная помощь", — говорит Ещенко.

По словам военнослужащего Александра Швецова, которому ампутировали ногу после полученного ранения в боях под Луганском летом 2014-го года, все же есть вещи, в которых стоит помогать.

"Какой-то высокий бордюр, и вы видите, что человек не может с него сам прыгнуть, то всегда можно подойти, подставить плечо. А человек с инвалидностью сам поставит руку на плечо, спустится и поблагодарит", — подчеркнул Швецов.

Александр Швецов

Украине нужно адаптировать города для людей с инвалидностью

Военнослужащий Юрий Гудименко, которому во время минометного обстрела осколком разорвало нервное окончание в руке, считает, что нужно уже начинать адаптировать украинские города для людей с инвалидностью.

Юрий Гудименко

По его словам, Украине придется менять города, ведь в стране будет огромное количество людей с инвалидностью и ампутациями.

"Просто, банально оглянитесь вокруг себя, посмотрите, ваш ли подъезд, или магазинчик под подъездом, или вообще ваша улица, оборудованы ли они для того, чтобы, скажем, человеку на коляске было удобно этим пользоваться", — говорит Гудименко.

Напомним, что 9 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все, кто привлечен к защите Украины во время войны должны получить доплаты. Речь идет о военнослужащих, спасателях и правоохранителях.