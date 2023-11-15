ВС РФ хотят перехватить инициативу на фронте, наступая сразу на нескольких направлениях, — ISW

По словам аналитиков, Силы обороны Украины продолжают давление на критических участках фронта. Оккупантам придется решить, сохранить ли силы для защиты определенных участков фронта или передислоцировать их для наступательных операций.

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Российские войска пытаются перехватить инициативу на фронте, а потому проводят сразу несколько наступательных операций на Востоке одновременно. Такое мнение выразили аналитики из американского Института изучения войны.

В отчете от 14 ноября говорится, что пока неясно, смогут ли ВС РФ полностью перехватить инициативу, так как Силы обороны Украины продолжают давление на критических участках фронта.

Отмечается, что по словам нескольких официальных лиц Украины ситуация на фронте остается сложной, однако ВСУ сохраняют контроль над "боевым пространством".

"Заявления украинских официальных лиц по поводу нынешних темпов операций РФ на линии фронта согласовываются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступлений, в частности, на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", — сказано в отчете.

В ISW также заявили, что ВС РФ, вероятно, будет очень тяжело перехватить инициативу. Так, украинские войска продолжают наступать и имеют успехи на западе Запорожской области, а также на левом берегу Херсонской области.

Аналитики заявили, что командованию войск оккупантов придется решить, сохранить ли силы для защиты определенных участков фронта или передислоцировать их для наступательных операций. Чтобы они не выбрали, как предполагается, это помешает РФ перехватить инициативу в ближайшие недели.

Напомним, что спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что РФ готовит отряды для штурмов на Таврическом направлении. По его словам, новые группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".