Подожгли "конкуренты": в РФ сгорел цех по производству беспилотников, — соцсети

Источники с места сообщают, что сгорели более сотни готовых дронов-камикадзе, а до пожара якобы слышали звук, похожий на беспилотник.

Related video

В Курганинске Краснодарского края в РФ дотла выгорел цех по производству FPV-дронов, расположенный вблизи воинской части. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Как информирует паблик, сначала СМИ заявили о пожаре в воинской части, но потом выяснилось, что пожар вспыхнул за пределами части. Источники с места сообщают, что полностью выгорел цех, где делали дроны-камикадзе для ВС РФ, а до пожара якобы слышали звук, похожий на беспилотник.

Важно

Кодовое название "Война" переименовали в "Обстрелы": в РФ расследуют атаку БпЛА на пороховой завод

"В результате пожара сгорело более сотни готовых дронов. В здании была сигнализация. К счастью, никто из персонала не пострадал. При этом силовики расследуют ЧП по статье диверсия", — говорится в сообщении.

Сейчас силовики рассматривают две основные версии пожара в цехе — работу украинских диверсантов, поджог цеха местными жителями, которые выступают против войны. Впрочем, есть и третья версия — мол, подожгли "конкуренты".

Напомним, что в РФ неизвестный беспилотник снова атаковал "Тамбовский пороховой завод". Он упал на территорию завода и вспыхнул. Есть повреждения зданий.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к атаке на заводы в Московской и Тамбовской областях РФ.