В Польше создадут аэростатный батальон: какие задачи будет выполнять (карта)

Аэростаты должны существенно улучшить осведомленность польской армии о ситуации в воздушном пространстве.

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Польша подала в США запрос на поставку четырех аэростатов для создания аэростатного батальона. Об этом сообщает Defence 24.

В польской армии создадут новое подразделение с аэростатами на вооружении. В рамках программы Barbara планируют наблюдать за воздушным пространством страны. Это должно позволить значительно расширить возможности разведки для военных без приобретения дорогостоящих самолетов ДРЛО или иного типа авиатехники.

Польша готовилась к приобретению аэростатов с 2017 года, а концептуальные работы происходили и еще раньше. Инспектор Воздушных сил бригадный генерал Иренеуш Новак говорил, что аэростаты важны для Войска польского. Сформировать новый радиотехнический батальон должны 1 июля 2026 года.

В Польше создадут аэростатный батальон

Аэростаты смогут находиться на низких высотах и отслеживать ситуацию в воздушном пространстве. Преимуществом изделия будет то, что он сможет оставаться в воздухе длительное время и постоянно обнаруживать цели. В издании отмечают, что он бы смог обнаружить ракету, которая упала на территории Польши возле Быдгоща.

Карта расположения аэростатов

Ранее сообщалось, что аэростаты разместят в таких городах:

Илава — в 88 км от Калининградской области;

Элк — в 65 км от Сувальского коридора;

Седльце — в 65 км от границы с Беларусью в районе Бреста;

Ниско — в 90 км от границы с Украиной и в 45 км от Ряшева.

Напомним, 29 сентября в РФ заявили о применении аэростатов на войне против Украины.

11 августа эксперты объяснили, как аэростаты в Польше усилят защиту границ страны.