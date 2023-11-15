В Польщі створять аеростатний батальйон: які завдання виконуватиме (мапа)

Аеростати мають суттєво покращити обізнаність польської армії щодо ситуації в повітряному просторі.

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Польща подала в США запит на постачання чотирьох аеростатів для створення аеростатного батальйону. Про це повідомляє Defence 24.

В польській армії створять новий підрозділ з аеростатами на озброєні. В межах програми Barbara планують спостерігати за повітряним простором країни. Це має дозволити значно розширити можливості розвідки для військових без придбання дороговартісних літаків ДРЛО чи іншого типу авіатехніки.

Польща готувалася до придбання аерорстатів з 2017 року, а концептуальні роботи відбувались і ще раніше. Інспектор Повітряних сил бригадний генерал Іренеуш Новак казав, що аеростати є важливими для Війська польського. Сформувати новий радіотехнічний батальйон мають 1 липня 2026 року.

У Польщі створять аеростатний батальйон

Аеростати зможуть перебувати на низьких висотах й відстежувати ситуацію в повітряному просторі. Перевагою виробу буде те, що він зможе залишатись в повітрі тривалий час й постійно виявляти цілі. У виданні зазначають, що він би зміг виявити ракету, яка впала на території Польщі біля Бидгоща.

Мапа розташування аеростатів

Раніше повідомлялось, що аеростати розмістять в таких містах:

Ілава — за 88 км від Калінінградської області;

Елк — за 65 км від Сувальського коридору;

Седльце — за 65 км від кордону з Білоруссю у районі Бресту;

Нисько — за 90 км від кордону з Україною та за 45 км від Ряшіва.

Нагадаємо, 29 вересня у РФ заявили про застосування аеростатів на війні проти України.

11 серпня експерти пояснили, як аеростати у Польщі посилять захист кордонів країни.