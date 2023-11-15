"Запуск не состоится": оккупанты не планируют включать зимой отопление в Херсонской области

По словам замглавы облсовета Юрия Соболевского, с каждым днем ситуация на захваченных территориях ухудшается. Противник все еще не начал подготовку к зиме и ограничивает доступ к медицинским услугам.

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Российские захватчики продолжают усложнять жизнь украинцев на временно оккупированных территориях. Это фиксируется в южных регионах. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале 15 ноября.

По его словам, в захваченных населенных пунктах Херсонской области за последнее время значительно ухудшилась гуманитарная ситуация.

"Со стороны россиян происходит тотальное ограничение доступа наших граждан к медицинским услугам. Ощутимый дефицит лекарств, некоторые медицинские препараты просто невозможно уже купить", — пишет Юрий Соболевский.

Еще один важный вопрос, который был поднят представителем областного совета, касался приближающейся зимы. С каждым днем на улице становится все холоднее, однако противник не делает ничего с тем, чтобы обеспечить население базовыми условиями жизни.

На оккупированных частях области даже не начинали готовиться к старту отопительного сезона.

"В 15 км зоне от Днепра оккупанты вообще заявили, что запуск котельных не состоится. В других населенных пунктах системной подготовки к запуску отопления — не видим", — добавил Юрий Соболевский.

Кроме того, последние несколько дней фиксируется, что в некоторых селах, которые расположены недалеко от реки Днепр в Херсонской области, оккупанты используют глушилки, чтобы местное население не имело доступ к интернет. Где-то и вовсе отсутствует электричество.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что на оккупированных территориях фиксируется безработица, к которой привели действия российских захватчиков. По информации подполья, противник не только не решает проблемы местных жителей, но и провоцируют новые конфликты между ними. Социальное напряжение растет.