"Любишь стрелять - люби и сгорать": дрон-камикадзе подорвал российскую РСЗО "Град" (видео)

После взрыва опасная техника россиян загорелась, однако один из оккупантов успел заметить БПЛА и отбежать.

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Украинские венные из подразделения Shadow of Ukraine с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град". Соответсвующее видео разместил блогер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в четверг, 16 ноября.

РСЗО на базе грузового автомобиля стояла у обочины на грунтовой дороге. Оператор направил в сторону военной машины беспилотный летательный аппарат "Rusoriz". В этот момент из машины выпрыгнул российский военный, который, вероятно, заметил приближения украинского дрона. FPV-дрон успешно долетел до своей цели и поразил военную технику, после чего она загорелась, вероятно, вспыхнул топливный бак.

"Подразделение Shadow аккуратно дроном подожгло российский "Град". Любишь в украинцев стрелять — люби и сгорать", — подписал видеокадры Сергей Стерненко.

РСЗО "Град" — советская и российская реактивная установка, которая может выстреливать залпом до 40 ракет 122 калибра разного типа: фугасные, кассетные, управляемые, зажигательные, осветительные и другие. Дальность поражения зависит от типа боеприпасов и достигает 42 км. Установка предназначена для поражения живой силы, небронированной техники, бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, как открытых, так и спрятанных в укрытиях.

Напомним, несколькими днями ранее украинский дрон ювелирно поразил сразу два танка ВС РФ. Квадрокоптер, запущенный оператором и вооруженный гранатами, "засек" российский танк, пытавшийся атаковать украинские позиции к северу от Бахмута. Однако оператор БПЛА выпустил вслед танку дрон, вооруженный гранатами. Беспилотник обогнал танк и сбросил перед ним на дороге боеприпас. А после под удар попал и второй танк, приехавший эвакуировать обездвиженную технику.

А в октябре мы писали о том, что на востоке Украины "жертвой" дрона пал танк ВС РФ. Предположительно украинские военные уничтожили технику противника на Мелитопольском направлении, где еще неделю назад за одни сутки ликвидировали сразу четыре танка ВС РФ.