"Любиш стріляти — люби і згорати": дрон-камікадзе підірвав російську РСЗВ "Град" (відео)

Після вибуху небезпечна техніка росіян загорілася, проте один з окупантів встиг помітити БПЛА і відбігти.

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Українські військові з підрозділу Shadow of Ukraine за допомогою дрона-камікадзе знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град". Відповідне відео розмістив блогер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в четвер, 16 листопада.

РСЗВ на базі вантажного автомобіля стояла на узбіччі на ґрунтовій дорозі. Оператор направив у бік військової машини безпілотний літальний апарат "Rusoriz". У цей момент із машини вистрибнув російський військовий, який, імовірно, помітив наближення українського дрона. FPV-дрон успішно долетів до своєї мети і уразив військову техніку, після чого вона загорілася, ймовірно, спалахнув паливний бак.

"Підрозділ Shadow акуратно дроном підпалив російський "Град". Любиш в українців стріляти — люби і згорати", — підписав відеокадри Сергій Стерненко.

РСЗВ "Град" — радянська і російська реактивна установка, що може вистрілювати відразу до 40 ракет 122 калібру різного типу: фугасні, касетні, керовані, запалювальні, освітлювальні та інші. Дальність ураження залежить від типу боєприпасів і досягає 42 км. Установка призначена для ураження живої сили, неброньованої техніки, бронетранспортерів, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, як відкритих, так і захованих в укриттях.

Нагадаємо, кількома днями раніше український дрон ювелірно вразив одразу два танки ЗС РФ. Квадрокоптер, запущений оператором і озброєний гранатами, "засік" російський танк, який намагався атакувати українські позиції на північ від Бахмута. Однак оператор БПЛА випустив услід танку дрон, озброєний гранатами. Безпілотник обігнав танк і скинув перед ним на дорозі боєприпас. А потім під удар потрапив і другий танк, який приїхав евакуювати знерухомлену техніку.

А в жовтні ми писали про те, що на сході України "жертвою" дрона став танк ЗС РФ. Імовірно, українські військові знищили техніку противника на Мелітопольському напрямку, де ще тиждень тому за одну добу ліквідували відразу чотири танки ЗС РФ.