"Враг лишился еще одного арсенала": в ГУР подтвердили пожар в воинской части в РФ

В разведке намекнули, что неприятность произошла в воинской части под номером 57229-51, где располагается склад артиллерийских боеприпасов.

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В России в Волгоградской области в ночь на 16 ноября вспыхнула воинская часть. Загорелся склад с боеприпасами. Эту информацию в комментарии hromadske сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, российские оккупанты потеряли арсенал оружия, которой хранился на территории воинской части.

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"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть [причастность Украины к пожару], но еще одного арсенала враг сегодня избавился", — ответил Юсов на вопрос, причастна ли Украина к пожару в воинской части.

Он намекнул, что речь идет об арсенале воинской части под номером 57229-51, где располагается склад артиллерийских боеприпасов.

Напомним, что 16 ноября в местных телеграм-каналах Волгограда сообщили, что в районе Котлубани в 40 км от областного центра прогремел взрыв . На месте было замечено много машин спецслужб.

Ранее сообщалось, что в РФ во время застолья в ресторане "мобилизовали" 50 азербайджанцев. Силовики нагрянули в заведение, где большая компания праздновала день рождения, и вручили повестки мужчинам, которые там находились.