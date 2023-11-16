Война затянется на годы: экс-замглавы Генштаба предположил, что ВСУ уйдут в оборону

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что на данный момент российская армия пытается перехватить инициативу, но если союзники Украины будут действовать намного активнее, то ВСУ могут достичь существенных успехов.

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В течение 2023 года Силы обороны не смогли достигнуть стратегических успехов на фронте из-за недостатка сил и средств, и прежде всего военной помощи западных союзников. Поэтому если ситуация не изменится, в 2024 году украинским войскам не останется ничего другого, кроме как перейти к обороне. Такое мнение высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Обозреватель" 16 ноября.

"Запад пока не решил вопрос с мощными поставками вооружений Украине, а уже согласованные поставки боеприпасов откладываются", — отметил генерал.

По его словам, в Соединенных Штатах аналитики призывают власти предоставить Украине старые запасы вооружения, что даст возможность "обновить кровь" собственным вооруженным силам.

Также Романенко отметил, что уже к концу текущего года можно будет спрогнозировать, как будут развиваться события на фронтах в следующем году.

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"Если ситуация не изменится, украинской армии не останется ничего другого, как переходить к обороне. Если же союзники будут действовать намного активнее, появится возможность для существенных успехов в освобождении оккупированных территорий", — подчеркнул генерал.

Кроме того Романенко предположил, что окончания войны следует ожидать как минимум до момента, когда в Кремле сменится руководство.

Активизация ВСУ под Херсоном

Что касается оперативной обстановки на театре боевых действий, то на данный момент российская армия пытается перехватить инициативу, незначительно продвигаясь на тактическом уровне на отдельных участках фронта. В свою очередь украинские силы активизировались на Херсонском направлении.

"Но сил на все это явно не хватает. Поэтому провести наступление хотя бы оперативного уровня пока не получается", — отметил генерал.

Причиной этому, считает военачальник, стало отсутствие у Сил обороны достаточного количества ударной авиации. В то же время россияне в этом вопросе имеют преимущество и сразу же отреагировали большим количеством авиаударов на попытки украинских сил продвинуться на Херсонском направлении.

Карта боевых действий Херсонское направление. Источник: deepstatemap

Но с другой стороны активизация ВСУ на этом фронте, ослабила наступательный импульс противника на других направлениях, поскольку российское командование вынуждено укреплять позиции перебрасывая силы с других участков фронта.

"Одна из функций херсонского наступления Сил обороны Украины уже выполнена – россияне были вынуждены перебросить живую силу, некоторое вооружение и технику с других участков на это направление. Таким образом ослабляется наступательный импульс врага", — пояснил Романенко.

Напомним руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 15 ноября в интервью Фокусу указал на риски, которые несет в себе война на истощение. По его мнению, 2024 год станет критическим для Украины, если наши Вооруженные силы не поменяют тактику.